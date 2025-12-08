Головна Спорт Новини
Колишній захисник збірної Бельгії з футболу помер через крововилив у мозок

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Колишній захисник збірної Бельгії з футболу помер через крововилив у мозок
Де Бук брав участь у двох чемпіонатах світу
фото: Photo News

За збірну Бельгії Де Бук провів 36 матчів, у яких забив 1 гол

Колишній захисник збірної Бельгії з футболу Глен Де Бук помер у віці 54 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMC Sport.

Причиною смерті гравця, як зазначає телеканал RMC Sport із посиланням на його сім'ю, став крововилив у мозок. Після цього він впав у кому і помер не приходячи до тями.

Де Бук тричі став чемпіоном Бельгії у складі «Андерлехта» (2000, 2001, 2004 роки). Професійну кар'єру завершив у 2005 році.

Після цього працював тренером, очолював клуби з Бельгії та Нідерландів. У сезоні-2009/10 «Серкль Брюгге» Де Бука дійшов до фіналу Кубка Бельгії. «Кортрейк» він очолював з жовтня до грудня 2023 року.

За збірну Бельгії Де Бук провів 36 матчів, у яких забив 1 гол. Брав участь у двох чемпіонатах світу (1998, 2002).

Нагадаємо, на 55-му році життя, перестало битися серце колишнього гравця збірної України з футболу Андрія Вікторовича Полуніна.

Трагічна подія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, у якому Полунін брав участь.

Андрій Вікторович був відомим футболістом, який виступав у складі «Дніпра», «Кривбаса», «Карпат», «ЦСКА», а також грав у Німеччині за «Нюрнберг», «Санкт-Паулі» та «Рот Вайс».

На його рахунку 9 матчів та 1 забитий м'яч у складі збірної України.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

