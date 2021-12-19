Снимите это немедленно! Андре Тан рассказал, что нельзя надевать в новогоднюю ночь

Дизайнер предупреждает: забудьте про хищные оттенки

«Как не разозлить тигра: лук в новогоднюю ночь» – Андре Тан выложил на своей странице в Инстаграм краткую инструкцию по нарядам на Новый год.

Тан считает, что тигр не одобряет синтетику, поэтому в новогоднюю ночь отдавайте предпочтение натуральным тканям. Фасон наряда не должен быть вычурным и сложным. Хитяра новогодних праздников 2022 – бархат. Также обратите внимание на мини-платья с объемными плечами, роскошные макси с полупрозрачными вставками и платья-жакеты. В цветовой палитре – цвет 2022 Very Peri, фуксия, черный и белый.

Забудьте про хищные оттенки: леопардовый, змеиный, зебровый и тигровый – этим вы только разозлите тигра! Также не стоит надевать вещи из натуральной кожи. 90-е давно закончились! Этого правила следует придерживаться и при выборе обуви на праздник. Из аксессуаров – нельзя надевать маленькие кольца, серьги-гвоздики и тонкие браслеты. Весь хлеб должен быть свежий, поэтому в качестве аксессуаров выбирайте массивные украшения!»