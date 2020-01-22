Соблазнительная супермодель Белла Хадид вышла на подиум в пиджаке на голое тело



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23-летняя Белла Хадид обрадовала поклонников новым откровенным образом

Звезда появилась на подиуме без бюстгальтера

Американская топ-модель Белла Хадид приняла участие в Неделе высокой моды, которая проходит в столице Франции. Белла вышла на подиум в наряде от дизайнера Александра Вотье. Она показала новые модели коллекции сезона весна/лето 2020. Хадид удивила гостей показа пикантным образом. Брюнетка появилась в белом брючном костюме классического кроя. Наряд был украшен драпировкой в виде серебристых блестящих полос.

После показа Хадид порадовала поклонников откровенностью. Она снялась в зеркало топлес в домашней обстановке. На модели были одни расстегнутые вверху брюки. Хадид прикрывала грудь снятым ранее бюстгальтером и вызывающе смотрела в камеру.