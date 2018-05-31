Солист группы «Время и Стекло» устроился работать в телемагазин

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Позитив

Украинская группа сняла новый клип

Группа «Время и Стекло» презентовала новый видеоклип на песню «Е,Бой».

В новом видео участники группы примеряли на себя необычные образы: DoDo стала раскрепощенной барышней а Позитив устроился работать в телемагазин, а потом превратился в брутального байкера.

Напомним, что во время съемок клипа, Позитив получил травмы, выполняя опасные трюки на мотоцикле.

Во время одного из дублей Позитив упал с железного коня и его пришлось госпитализировать с рваными ранами и ушибами.

Но несмотря на чп, через пару дней съемочной группе удалось доснять видеоклип и теперь, фанаты украинского коллектива могут посмотреть новую видеоработу на Scotch.

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