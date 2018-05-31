Солист группы «Время и Стекло» устроился работать в телемагазин
-
Розсилка
Украинская группа сняла новый клип
Группа «Время и Стекло» презентовала новый видеоклип на песню «Е,Бой».
В новом видео участники группы примеряли на себя необычные образы: DoDo стала раскрепощенной барышней а Позитив устроился работать в телемагазин, а потом превратился в брутального байкера.
Напомним, что во время съемок клипа, Позитив получил травмы, выполняя опасные трюки на мотоцикле.
Во время одного из дублей Позитив упал с железного коня и его пришлось госпитализировать с рваными ранами и ушибами.
Но несмотря на чп, через пару дней съемочной группе удалось доснять видеоклип и теперь, фанаты украинского коллектива могут посмотреть новую видеоработу на Scotch.
Читайте также: Яна Ковальская стала победительницей шоу «Від пацанки до панянки»