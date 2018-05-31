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    Солист группы «Время и Стекло» устроился работать в телемагазин

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    Позитив - Солист группы «Время и Стекло» устроился работать в телемагазин
    Позитив

    Украинская группа сняла новый клип

     Группа «Время и Стекло» презентовала новый видеоклип на песню «Е,Бой».

    В новом видео участники группы примеряли на себя необычные образы: DoDo стала раскрепощенной барышней а  Позитив устроился работать в телемагазин, а потом превратился в брутального байкера.

    Напомним, что во время съемок клипа, Позитив получил травмы, выполняя опасные трюки на мотоцикле. 

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    Солист группы «Время и Стекло» устроился работать в телемагазин
    Солист группы «Время и Стекло» устроился работать в телемагазин
    Солист группы «Время и Стекло» устроился работать в телемагазин
    Солист группы «Время и Стекло» устроился работать в телемагазин
    Солист группы «Время и Стекло» устроился работать в телемагазин
    Солист группы «Время и Стекло» устроился работать в телемагазин
    Солист группы «Время и Стекло» устроился работать в телемагазин
    Солист группы «Время и Стекло» устроился работать в телемагазин
    Солист группы «Время и Стекло» устроился работать в телемагазин

    Во время одного из дублей Позитив упал с железного коня и его пришлось госпитализировать с рваными ранами и ушибами. 

    Но несмотря на чп, через пару дней съемочной группе удалось доснять видеоклип и теперь, фанаты украинского коллектива могут посмотреть новую видеоработу на Scotch.

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