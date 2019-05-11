Соня Плакидюк озвучит птичку из Angry Birds



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эксперт «Топ-модель по-украински» станет украинским голосом птички Фуксии

Соня Плакидюк, которая недавно похвасталась портретами от Ричарда Горна, озвучит птичку Фуксию в Angry Birds 2. О такой возможности «киця-мациця» мечтала с детства:

«Исполнилась моя розовая мечта детства (во всех смыслах розовая). Я стану украинским голосом новой птички в продолжении мультфильма».

Вместе с культовыми Angry Birds и голливудскими звездами эксперт «Топ-модели по-украински» Соня Плакидюк затусит на пирсе отеля «Карлтон» в Каннах. 13 мая режиссер новых приключений любимых героев Туроп ван Орман и международная команда дубляжа примут участие в ярком фееричном действе.

По роскошному пирсу отеля «Карлтон» в Каннах пройдутся: Джош Гад («Чак», США), Соня Плакидюк («Фуксия», Украина), Энзо Кнол («Чак», Нидерланды), Ирма Кнол («Мама Бомба», Нидерланды); Туроп ван Орман – режиссер, Джон Коэн – продюсер.

За приключениями Сони Плакидюк-Фуксии в Каннах следите в Instastories на страницах Нового канала и «Топ-модели по-украински». А комедийное анимационное приключение птичек смотрите в украинских кинотеатрах уже с 22 августа.