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    Шоу-биз

    Соня Плакидюк озвучит птичку из Angry Birds

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    Соня Плакидюк озвучит птичку из Angry Birds

    Эксперт «Топ-модель по-украински» станет украинским голосом птички Фуксии

    Соня Плакидюк, которая недавно похвасталась портретами от Ричарда Горна, озвучит птичку Фуксию в Angry Birds 2. О такой возможности «киця-мациця» мечтала с детства:

    «Исполнилась моя розовая мечта детства (во всех смыслах розовая). Я стану украинским голосом новой птички в продолжении мультфильма».

    Вместе с культовыми Angry Birds и голливудскими звездами эксперт «Топ-модели по-украински» Соня Плакидюк затусит на пирсе отеля «Карлтон» в Каннах. 13 мая режиссер новых приключений любимых героев Туроп ван Орман и международная команда дубляжа примут участие в ярком фееричном действе.

    По роскошному пирсу отеля «Карлтон» в Каннах пройдутся: Джош Гад («Чак», США), Соня Плакидюк («Фуксия», Украина), Энзо Кнол («Чак», Нидерланды), Ирма Кнол («Мама Бомба», Нидерланды); Туроп ван Орман – режиссер, Джон Коэн – продюсер.

    За приключениями Сони Плакидюк-Фуксии в Каннах следите в Instastories на страницах Нового канала и «Топ-модели по-украински». А комедийное анимационное приключение птичек смотрите в украинских кинотеатрах уже с 22 августа.

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