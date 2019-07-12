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    Шоу-биз

    Создатели «Рика и Морти» запустили конкурс: его победитель станет персонажем мультсериала

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    Создатели «Рика и Морти» запустили конкурс: его победитель станет персонажем мультсериала

    Крайний срок подачи заявки — 1 октября 2019 года. Ожидается, что новый сезон сериала выйдет уже в ноябре

    Канал Adult Swim вместе с платформой для сбора средств Priezo объявил конкурс, победитель которого станет персонажем четвертого сезона анимационного сериала «Рик и Морти».

    Фанаты также получат шанс встретиться с создателями сериала Джастином Ройландом и Дэном Хармоном и попасть на студию в Лос-Анджелесе, где его снимают. Перелет и проживание победителям оплачивают организаторы.


    Чтобы стать участником конкурса, нужно зарегистрироваться на сайте. Поклонникам сериала нужно пожертвовать $10 или больше на благотворительность: все собранные деньги будут направлены в фонд, который помогает людям с аутизмом.

    Джерело: Bird In Flight

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