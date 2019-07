Создатели «Рика и Морти» запустили конкурс: его победитель станет персонажем мультсериала

Крайний срок подачи заявки — 1 октября 2019 года. Ожидается, что новый сезон сериала выйдет уже в ноябре

Канал Adult Swim вместе с платформой для сбора средств Priezo объявил конкурс, победитель которого станет персонажем четвертого сезона анимационного сериала «Рик и Морти».

Фанаты также получат шанс встретиться с создателями сериала Джастином Ройландом и Дэном Хармоном и попасть на студию в Лос-Анджелесе, где его снимают. Перелет и проживание победителям оплачивают организаторы.

