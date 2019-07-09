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    Украинский мульсериал «Казаки» покажут в Латинской Америке

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    Украинский мульсериал «Казаки» покажут в Латинской Америке

    Видеосервис Amazon Prime приобрел права на известный украинский мультфильм

    Историей об украинских казаках заинтересовался известный видеосервис Amazon Prime. Как сообщает The Village уже в июле в странах Латинской Америки покажут новые серии «Казаки. Футбол» и «Казаки. Вокруг света» Они были произведены в 2016 и 2018 году соответственно. Приключения казаков увидят в Аргентине, Бразили, Чили, Колумбии, Мексике и Перу. 

    Стоит отметить, что «Современные «Казаки» - это высококачественная 2D-анимация, понятная без слов. Нам приятно популяризировать украинских героев, знакомить мир с классической анимацией. Мы рады, что теперь и зрители Латинской Америки смогут увидеть наших народных любимцев», - отметил генеральный продюсер мультсериала Эдуард Ахрамович.

    Стоит напомнить, что первые серии знаменитого мультфильма вышли в 1967 году. Их режиссером был Владимир Дахно, а пилотную серию рисовали на киностудии «Киевнаучфильм».

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