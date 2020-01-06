«Золотой глобус - 2020»: полный список победителей
Главная же награда вечера и звание лучшего фильма, вопреки всеобщим предсказаниям, достались картине Сэма Мендеса «1917»
Рассел Кроу был удостоен статуэтки за свое невероятное перевоплощение в сериале «Самый громкий голос», но не смог присутствовать в аудитории
Ассоциация иностранной прессы подвела итоги 2019 года, наградила тех, кто внес наибольший вклад в киноиндустрию, и тонко намекнула, на чью победу можно ставить на грядущей премии «Оскар». Среди сериалов особую любовь Ассоциации снискали нашумевшая комедия «Дрянь» и ее сценарист Фиби Уоллер-Бридж, а также драма «Наследники». Рассел Кроу был удостоен статуэтки за свое невероятное перевоплощение в сериале «Самый громкий голос», но не смог присутствовать в аудитории: его семья эвакуирована в Австралии из-за чудовищных пожаров. Главная же награда вечера и звание лучшего фильма, вопреки всеобщим предсказаниям, достались картине Сэма Мендеса «1917». Мендес также был назван лучшим режиссером, оставив без наград Тодда Филлипса.
Лучший фильм - драма: «1917»
Лучший фильм – мюзикл/комедия: «Однажды в... Голливуде»
Лучший режиссер: Сэм Мендес — «1917»
Лучшая актриса — драма: Рене Зеллвегер — «Джуди»
Лучший актер — драма: Хоакин Феникс — «Джокер»
Лучшая актриса — мюзикл/комедия: Аквафина — «Прощание»
Лучший актер — мюзикл/комедия: Тэрон Эджертон — «Рокетмэн»
Лучшая актриса второго плана: Лора Дерн — «Брачная история»
Лучший актер второго плана: Брэд Питт — «Однажды в... Голливуде»
Лучший сценарий: Квентин Тарантино — «Однажды в... Голливуде»
Лучший фильм на иностранном языке: «Паразиты» — Южная Корея
Лучший анимационный фильм: «Потерянное звено»
Лучший саундтрек: Хильдур Гуднадоттир — «Джокер»
Лучшая песня: I’m Gonna Love Me Again — из к/ф «Рокетмэн»
Лучший телесериал — драма: «Наследники»
Лучшая актриса в телесериале — драма: Оливия Колман — «Корона»
Лучший актер в телесериале — драма: Брайан Кокс — «Наследники»
Лучший телесериал — комедия: «Дрянь»
Лучшая актриса в телесериале — комедия: Фиби Уоллер-Бридж — «Дрянь»
Лучший актер в телесериале — комедия: Рами Юссеф — «Рами»
Лучший мини-сериал/телефильм: «Чернобыль»
Лучшая актриса — мини-сериал/телефильм: Мишель Уильямс — «Фосси/Вердон»
Лучший актер — мини-сериал/телефильм: Рассел Кроу — «Самый громкий голос»
Лучшая актриса второго плана на ТВ: Патриша Аркетт — «Притворство»
Лучший актер второго плана на ТВ: Стеллан Скарсгард — «Чернобыль»