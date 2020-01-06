«Золотой глобус - 2020»: полный список победителей



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Главная же награда вечера и звание лучшего фильма, вопреки всеобщим предсказаниям, достались картине Сэма Мендеса «1917»

Рассел Кроу был удостоен статуэтки за свое невероятное перевоплощение в сериале «Самый громкий голос», но не смог присутствовать в аудитории

Ассоциация иностранной прессы подвела итоги 2019 года, наградила тех, кто внес наибольший вклад в киноиндустрию, и тонко намекнула, на чью победу можно ставить на грядущей премии «Оскар». Среди сериалов особую любовь Ассоциации снискали нашумевшая комедия «Дрянь» и ее сценарист Фиби Уоллер-Бридж, а также драма «Наследники». Рассел Кроу был удостоен статуэтки за свое невероятное перевоплощение в сериале «Самый громкий голос», но не смог присутствовать в аудитории: его семья эвакуирована в Австралии из-за чудовищных пожаров. Главная же награда вечера и звание лучшего фильма, вопреки всеобщим предсказаниям, достались картине Сэма Мендеса «1917». Мендес также был назван лучшим режиссером, оставив без наград Тодда Филлипса.

Лучший фильм - драма: «1917»

Лучший фильм – мюзикл/комедия: «Однажды в... Голливуде»

Лучший режиссер: Сэм Мендес — «1917»

Лучшая актриса — драма: Рене Зеллвегер — «Джуди»

Лучший актер — драма: Хоакин Феникс — «Джокер»

Лучшая актриса — мюзикл/комедия: Аквафина — «Прощание»

Лучший актер — мюзикл/комедия: Тэрон Эджертон — «Рокетмэн»

Лучшая актриса второго плана: Лора Дерн — «Брачная история»

Лучший актер второго плана: Брэд Питт — «Однажды в... Голливуде»

Лучший сценарий: Квентин Тарантино — «Однажды в... Голливуде»

Лучший фильм на иностранном языке: «Паразиты» — Южная Корея

Лучший анимационный фильм: «Потерянное звено»

Лучший саундтрек: Хильдур Гуднадоттир — «Джокер»

Лучшая песня: I’m Gonna Love Me Again — из к/ф «Рокетмэн»

Лучший телесериал — драма: «Наследники»

Лучшая актриса в телесериале — драма: Оливия Колман — «Корона»

Лучший актер в телесериале — драма: Брайан Кокс — «Наследники»

Лучший телесериал — комедия: «Дрянь»

Лучшая актриса в телесериале — комедия: Фиби Уоллер-Бридж — «Дрянь»

Лучший актер в телесериале — комедия: Рами Юссеф — «Рами»

Лучший мини-сериал/телефильм: «Чернобыль»

Лучшая актриса — мини-сериал/телефильм: Мишель Уильямс — «Фосси/Вердон»

Лучший актер — мини-сериал/телефильм: Рассел Кроу — «Самый громкий голос»

Лучшая актриса второго плана на ТВ: Патриша Аркетт — «Притворство»

Лучший актер второго плана на ТВ: Стеллан Скарсгард — «Чернобыль»