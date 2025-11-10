Головна Скотч Шоу-біз
Співачка Оксана Муха назвала творчість Монатіка та Тіни Кароль безпринципним бізнесом (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Оксана Муха зізналася, що думає про творчість Монатіка та Тіни Кароль
фото: скриншот із відео YouTube/SLAWA LIFE

Оксана Муха заявила, що вона «не танцює із голою дупою на сцені», як інші українські артисти

Відома українська співачка та скрипалька Оксана Муха назвала творчість Тіни Кароль та Дмитра Монатіка безпринципним бізнесом. Про це співачка заявила у своєму інтерв’ю Лесі Вакулюк, повідомляє «Главком».

Оксана Муха розповіла, що їй ніколи не надходили пропозиції заспівати російською мовою, адже вона завжди говорила, що проти цього. Тому всі розуміли, що не має сенсу їй це пропонувати.

Співачка пояснила, чому інші українські співаки отримували подібні запити. За словами Оксани Мухи, творчість таких українських артистів як Дмитра Монатіка та Тіни Кароль є лише бізнесом. «Це є бізнес – їхня творчість, Монатіка, Тіни. Це бізнес. Там немає принципу. Це є широка попкультура. Це заробіток грошей. Я не є широка, мас. У мене ідентичність, зберігання української культури. Це є абсолютно інша планета. Я не можу співати все підряд. Мені не заспівається. Я не зможу заспівати будь-що. Я можу заспівати тільки те, у що я вірю і люблю, і те, що відгукується в моїй душі», – сказала Оксана Муха.

Співачка пояснює, що вона співає те, у що вірить та любить та те, що відгукується її душі. Тож формат сучасного шоубізнесу в Україні це не про неї. «Я не масовий продукт, я не бізнес. Я по-іншому співаю для людей. Я не танцюю із голою дупою на сцені. У мене душа відкривається» , – сказала співачка.

Нещодавно український співак Артем Пивоваров приголомшив шанувальників несподіваною історією зі свого студентського минулого. Пивоваров пригадав, як під час практики в морзі йому довелося пиляти череп людини. І все це – через симпатію до однокурсниці.

Також «Главком» повідомляв про те, як відома продюсерка згадала початок кар’єри Повалій. Українська продюсерка Анжела Норбоєва стверджує, що в 1991 році вона платила Повалій $25 за виступ на бек-вокалі. Саме так починалася кар’єра Таїсії Повалій. Однак із часом артистка здобула популярність і відповідно її гонорари зросли.

