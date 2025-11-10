Співачка Оксана Муха назвала творчість Монатіка та Тіни Кароль безпринципним бізнесом (відео)

Оксана Муха заявила, що вона «не танцює із голою дупою на сцені», як інші українські артисти

Відома українська співачка та скрипалька Оксана Муха назвала творчість Тіни Кароль та Дмитра Монатіка безпринципним бізнесом. Про це співачка заявила у своєму інтерв’ю Лесі Вакулюк, повідомляє «Главком».

Оксана Муха розповіла, що їй ніколи не надходили пропозиції заспівати російською мовою, адже вона завжди говорила, що проти цього. Тому всі розуміли, що не має сенсу їй це пропонувати.

Співачка пояснила, чому інші українські співаки отримували подібні запити. За словами Оксани Мухи, творчість таких українських артистів як Дмитра Монатіка та Тіни Кароль є лише бізнесом. «Це є бізнес – їхня творчість, Монатіка, Тіни. Це бізнес. Там немає принципу. Це є широка попкультура. Це заробіток грошей. Я не є широка, мас. У мене ідентичність, зберігання української культури. Це є абсолютно інша планета. Я не можу співати все підряд. Мені не заспівається. Я не зможу заспівати будь-що. Я можу заспівати тільки те, у що я вірю і люблю, і те, що відгукується в моїй душі», – сказала Оксана Муха.

Співачка пояснює, що вона співає те, у що вірить та любить та те, що відгукується її душі. Тож формат сучасного шоубізнесу в Україні це не про неї. «Я не масовий продукт, я не бізнес. Я по-іншому співаю для людей. Я не танцюю із голою дупою на сцені. У мене душа відкривається» , – сказала співачка.

