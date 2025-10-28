Землетрус в Туреччині: МЗС повідомило, чи постраждали українці

У Туреччині стався потужний землетрус

Інформація про наявність українців серед постраждалих унаслідок землетрусу в Туреччині до генерального консульства України в Стамбулі не надходила. Про це повідомляє МЗС України, передає «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Інформація щодо наявності громадян України серед постраждалих до генерального консульства України в Стамбулі не надходила. Водночас установа продовжує моніторинг безпекової ситуації», – зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, у Туреччині стався потужний землетрус магнітудою 6,1 бала за шкалою Ріхтера. Увечері, 27 жовтня, у місті Синдиргі, провінція Баликесір о 22:48 місцевого часу на території цієї області стався землетрус магнітудою 6,1 за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу залягав на глибині близько 6 км, однак поштовхи відчувалися й в інших провінціях, включаючи Стамбул та Ізмір.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Кемаль Мемішоглу повідомив, що ніхто не постраждав безпосередньо внаслідок землетрусу, але громадяни травмувались вже внаслідок афтершоків. Їх було госпіталізовано, але медики оцінили їхній стан, як задовільний.