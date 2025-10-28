Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Землетрус в Туреччині: МЗС повідомило, чи постраждали українці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Землетрус в Туреччині: МЗС повідомило, чи постраждали українці
Землетрус був магнітудою 6,1
фото: cnn turk

У Туреччині стався потужний землетрус

Інформація про наявність українців серед постраждалих унаслідок землетрусу в Туреччині до генерального консульства України в Стамбулі не надходила. Про це повідомляє МЗС України, передає «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Інформація щодо наявності громадян України серед постраждалих до генерального консульства України в Стамбулі не надходила. Водночас установа продовжує моніторинг безпекової ситуації», – зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, у Туреччині стався потужний землетрус магнітудою 6,1 бала за шкалою Ріхтера. Увечері, 27 жовтня, у місті Синдиргі, провінція Баликесір о 22:48 місцевого часу на території цієї області стався землетрус магнітудою 6,1 за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу залягав на глибині близько 6 км, однак поштовхи відчувалися й в інших провінціях, включаючи Стамбул та Ізмір.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Кемаль Мемішоглу повідомив, що ніхто не постраждав безпосередньо внаслідок землетрусу, але громадяни травмувались вже внаслідок афтершоків. Їх було госпіталізовано, але медики оцінили їхній стан, як задовільний.

Теги: землетрус українці МЗС Туреччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

14 жовтня – день, важливий для гарту армії і нації
14 жовтня – день, важливий для гарту армії і нації
14 жовтня, 21:08
Разом з усіма українцями захисники просять Пресвяту Богородицю подарувати мир Україні та захистити її кордони від ворогів
День захисників та захисниць України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
1 жовтня, 05:00
За словами речника МЗС, постачання зброї продовжують надходити до України
Чи вплинув шатдаун у США на постачання зброї Україні? МЗС зробило заяву
3 жовтня, 16:46
Фахівці оцінили глибину підземних поштовхів у 20 км
На Філіппінах стався потужний землетрус (відео)
10 жовтня, 08:46
Українці з інвалідністю 3 групи отримають пенсію від 2093 грн
Третя група інвалідності: виплати, пільги та перетин кордону
21 жовтня, 08:19
Згідно з опитуванням, імовірність повернення біженців збільшиться на 10,8%, якщо Україна відновить свої кордони 1991 року
Названо три ключові умови, за яких біженці готові повернутися до України
11 жовтня, 19:54
Туреччина залишається важливим напрямком для тимчасової зайнятості та малого підприємництва
Туреччина формує новий ринок праці громадян певних країн, але є нюанси
21 жовтня, 09:26
Трамп скасував заплановану зустріч із Путіним
Ердоган запропонував Путіну і Трампу зустрітися в Туреччині
24 жовтня, 16:43
Українцям висунуто обвинувачення у шпигунстві, за яке передбачене покарання до восьми років ув’язнення
У Польщі арештовано двох українців за підозрою у шпигунстві
Вчора, 12:45

Соціум

Землетрус в Туреччині: МЗС повідомило, чи постраждали українці
Землетрус в Туреччині: МЗС повідомило, чи постраждали українці
Родині загрожує виселення за декорування будинку до Геловіну
Родині загрожує виселення за декорування будинку до Геловіну
В Іспанії призупиняв роботу аеропорт через невідомий дрон
В Іспанії призупиняв роботу аеропорт через невідомий дрон
В Австралії стався вибух на шахті: є загиблі
В Австралії стався вибух на шахті: є загиблі
Потужний землетрус у Туреччині: з'явились кадри з наслідками (відео)
Потужний землетрус у Туреччині: з'явились кадри з наслідками (відео)
Французькі дипломати влаштували мовний челендж до Дня української писемності та мови (відео)
Французькі дипломати влаштували мовний челендж до Дня української писемності та мови (відео)

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua