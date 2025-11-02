Відомий співак поборов рак четвертої стадії

Табакову потрібно раз на рік проходити обстеження

Артист шокував зізнанням про діагноз та лікування

Український співак Павло Табаков, який є переможцем «Шансу» та «Голосу країни», розповів, як у нього діагностували рак. Як інформує «Главком», про це артист розповів на проєкті «Балючі теми».

Онкологію в Табакова виявили перед початком повномасштабної війни в Україні. У виконавця був рак лімфатичної системи, що межував між третьою та четвертою стадіями. Лікарі одразу ж попередили , що необхідно негайно лікуватися. Артист вирішив їхати за кордон. Співак лікувався в польському місті Гданськ, де в нього була експериментальна терапія.

«Була хвороба, і вона була на межі життя та смерті. За два місяці до повномасштабної війни я пішов обстежитися, і мені сказали, що мені терміново потрібно лягати на лікування, бо у мене між 3-ю і 4-ю стадією раку. Онкологія лімфатичної системи. Я обрав лікування за кордоном. Там було експериментальне лікування. Це Польща, місто Гданськ. Мене прийняли. Ми поїхали і 2,5 роки провели у Гданську», – поділився артист.

Павло Табаков пройшов весь курс лікування, що, до речі, було безкоштовним, адже він перебував у Польщі в статусі біженця. Наразі виконавець сподівається, що хвороба вже позаду. Щоправда, артистові потрібно раз на рік проходити обстеження, здавати аналізи, стежити за рівнем показників і за станом свого здоров'я в цілому.

«Я пройшов повний курс лікування, і щодня дякую Богові, що я живий. Коли я переїхав у статусі біженця, мені це було безкоштовно (лікування). Це була лише хіміотерапія, адже на лімфатичній системі не роблять жодних операцій. Сподіваюся, що так (повністю вилікувався). Але я постійно маю бути під контролем. Постійно треба здавати аналізи, слідкувати за рівнем всіх показників і проходити обстеження раз на рік», – зізнався артист.

Зазначимо, Павло Табаков – український співак, музикант, композитор та аранжувальник. Артист прославився після перемоги у п'ятому сезоні проєкту «Шанс». Також виконавець виборов перше місце на «Голосі країни-2».

