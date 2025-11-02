Головна Скотч Шоу-біз
Відомий співак поборов рак четвертої стадії

Табакову потрібно раз на рік проходити обстеження
фото з відкритих джерел

Артист шокував зізнанням про діагноз та лікування

Український співак Павло Табаков, який є переможцем «Шансу» та «Голосу країни», розповів, як у нього діагностували рак. Як інформує «Главком», про це артист розповів на проєкті «Балючі теми».

Онкологію в Табакова виявили перед початком повномасштабної війни в Україні. У виконавця був рак лімфатичної системи, що межував між третьою та четвертою стадіями. Лікарі одразу ж попередили , що необхідно негайно лікуватися. Артист вирішив їхати за кордон. Співак лікувався в польському місті Гданськ, де в нього була експериментальна терапія.

«Була хвороба, і вона була на межі життя та смерті. За два місяці до повномасштабної війни я пішов обстежитися, і мені сказали, що мені терміново потрібно лягати на лікування, бо у мене між 3-ю і 4-ю стадією раку. Онкологія лімфатичної системи. Я обрав лікування за кордоном. Там було експериментальне лікування. Це Польща, місто Гданськ. Мене прийняли. Ми поїхали і 2,5 роки провели у Гданську», – поділився артист.

Павло Табаков пройшов весь курс лікування, що, до речі, було безкоштовним, адже він перебував у Польщі в статусі біженця. Наразі виконавець сподівається, що хвороба вже позаду. Щоправда, артистові потрібно раз на рік проходити обстеження, здавати аналізи, стежити за рівнем показників і за станом свого здоров'я в цілому.

«Я пройшов повний курс лікування, і щодня дякую Богові, що я живий. Коли я переїхав у статусі біженця, мені це було безкоштовно (лікування). Це була лише хіміотерапія, адже на лімфатичній системі не роблять жодних операцій. Сподіваюся, що так (повністю вилікувався). Але я постійно маю бути під контролем. Постійно треба здавати аналізи, слідкувати за рівнем всіх показників і проходити обстеження раз на рік», – зізнався артист.

Зазначимо, Павло Табаков – український співак, музикант, композитор та аранжувальник. Артист прославився після перемоги у п'ятому сезоні проєкту «Шанс». Також виконавець виборов перше місце на «Голосі країни-2».

Нагадаємо, китайські вчені з Онкологічного центру Пекінського університету та інших наукових інститутів розробили нову імунотерапію, яка суттєво продовжує життя онкохворим. Метод під назвою CAR-T використовує генетично модифіковані імунні клітини для боротьби із так званими солідними (твердими) раковими пухлинами.

До слова, національна служба охорони здоров'я Англії оголосила, що до 15 тис. онкохворих на рік можна буде лікувати за допомогою швидкої ін'єкції. 

Як повідомлялося, колишня телеведуча «Нового каналу» Світлана Рижук, яка вела ранкове шоу «Підйом», розповіла, як бореться з онкологією.

«У мене зараз онко молочної залози з метастазами в печінку й кістки. В Україні медики запевняли, що «з цим можна жити довго і щасливо», а в Німеччині пояснили, що це – хронічне захворювання, з яким доведеться жити все життя», – розповіла ведуча.

Зараз жінка проходить хіміотерапію в Німеччині. Попри важке лікування, зазначає, що загалом почала почуватися краще.

