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Посол України в Туреччині пояснив логіку Кремля у мирних переговорах

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Посол України в Туреччині пояснив логіку Кремля у мирних переговорах
Україна та Росія провели вже три раунди переговорів у Туреччині
фото: x.com/HakanFidan

За словами посла, росіяни можуть використовувати переговорний процес, щоб затягувати час

Українська та російська сторони мають різну логіку щодо підготовки до зустрічі лідерів та загалом у підході до переговорів. Про це, як пише «Главком», «РБК-Україна» розповів посол в Туреччині Наріман Джелял.

Як розповів посол, українська позиція відрізняється тим, що спершу має бути досягнуто перемир'я. Тільки після цього сторони отримують час для роботи переговорних груп задля узгодження позицій щодо досягнення сталого та справедливого миру.

«Розуміючи, що росіяни можуть використовувати переговорний процес, щоб затягувати час, наш президент запропонував зустріч лідерів, де буде окреслено загальну рамку для подальшої роботи переговорних груп. Таким чином простір для маневрів росіян з метою уникнення продуктивних перемовин буде обмежений», – каже Джелял.

За словами посла, росіяни це бачать зовсім по-іншому.

«Вони наполягають, що спочатку мають попрацювати експертні групи, щось узгодити, і лише тоді, якщо буде певна вочевидь бажана для них перспектива, вони будуть готові говорити про перемир'я та можливу зустріч президентів», – розповів він.

Посол в Туреччині Наріман Джелял зазначив, що Україна пропонує припинити вбивства на час переговорів, а росіяни «хочуть продовжувати вбивати, доки не будуть узгоджені позиції до зустрічі лідерів».

«Це відбувається на тлі постійних атак на фронті та на мирні міста, загибелі наших громадян і руйнування цивільної інфраструктури.Саме тому ми вважаємо, що Росію потрібно змусити піти хоча б на перемир'я, а в ідеалі – на серйозну розмову про досягнення миру», – додав він.

До слова, Наріман Джелял наголосив, що українці мають бути реалістами й зважати, що Туреччина передусім захищає власні інтереси. «Тому не варто мати до неї нереалістичних очікувань. Щодо її нейтральності в переговорному процесі, вони поки що повністю виконують функцію фасилітатора», – розповів посол.

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Теги: росіяни переговори Туреччина

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