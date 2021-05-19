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    Выступление Go-A на «Евровидении» возглавило тренды YouTube

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    Выступление Go-A на «Евровидении» возглавило тренды YouTube

    За несколько часов конкурсный номер Go-A набрал более 1 млн просмотров

    Видео выступления украинской группы Go-A в первом полуфинале «Евровидения 2021» попало на первое место в тренды YouTube.

    За несколько часов конкурсный номер Go-A набрал более 1 млн просмотров. Об этом сообщили участники группы на странице в Instagram.

    «Видео с выступления всего за несколько часов имеет более 1 миллиона просмотров на официальном канале Евровидения и попало на 1 место в трендах ютуба. Украина пошумела», – гордо написали музыканты.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021».

    Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

    В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии

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    Теги: знаменитости Евровидение шоу-бизнес
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    Выступление Go-A на «Евровидении» возглавило тренды YouTube