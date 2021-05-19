Выступление Go-A на «Евровидении» возглавило тренды YouTube
За несколько часов конкурсный номер Go-A набрал более 1 млн просмотров
Видео выступления украинской группы Go-A в первом полуфинале «Евровидения 2021» попало на первое место в тренды YouTube.
За несколько часов конкурсный номер Go-A набрал более 1 млн просмотров. Об этом сообщили участники группы на странице в Instagram.
«Видео с выступления всего за несколько часов имеет более 1 миллиона просмотров на официальном канале Евровидения и попало на 1 место в трендах ютуба. Украина пошумела», – гордо написали музыканты.
Ранее «Скотч» сообщал, что Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021».
Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.
В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии