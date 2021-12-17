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    Стало известно, когда покажут нашумевшую комедию с Дзидзьо и Роговцевой

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    Стало известно, когда покажут нашумевшую комедию с Дзидзьо и Роговцевой

    Для съемок фильма «Де гроші» в павильоне построили интерьерные декорации импровизированного дома из нескольких комнат

    В воскресенье, 26 декабря, в 21:00 на телеканале «Украина» состоится премьера авантюрной комедии-квеста «Де гроші». В главных ролях снялись легендарная Ада Роговцева и Михаил Хома (испонитель Дзидзьо).

    Кадр из фильма. Фото: ТРК Украина
    Кадр из фильма. Фото: ТРК Украина

    Михаил Хома лично пришлашал звезд шоу-бизнеса сыграть в приключенческой киноленте. Роли в картине исполнили Ада Роговцева, Анна Буткевич, Сергей Лыба, Ахтем Сеитаблаев, Виктор Андриенко, Владимир Остапчук, Алексей Тритенко, Евгений Сморыгин, Наталья Холоденко, Дима Варварук и другие.

    Рабочий момент. Фото: ТРК Украина
    Рабочий момент. Фото: ТРК Украина

    «У меня был отличный июнь, который я провела в работе с этой группой и с Михаилом. Родные люди – рассказывает исполнительница главной роли Ада Роговцева о команде, работавшей над созданием кино, – мы все были нацелены на то, чтобы получилось хорошо. Мне очень приятно, что я попала в такую историю».

    Съемки фильма проходили летом в Киеве. Для этого в одном из павильонов площадью 1650 кв. м на киностудии имени Довженко построили интерьерные декорации импровизированного дома из нескольких комнат. Среди декораций дома есть как коллекционная антикварная мебель, так и модерный реквизит. Также часть съемок прошла во Львове.

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    Теги: гроші кино Ахтем Сеитаблаев Ада Роговцева шоу-бизнес
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    Стало известно, когда покажут нашумевшую комедию с Дзидзьо и Роговцевой