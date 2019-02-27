Стало известно, когда выйдет четвёртая часть «Монстров на каникулах»
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Розсилка
Студия Sony Pictures Animation анонсировала выход мультфильма «Монстры на каникулах 4»
Режиссёром вновь станет Геннди Тартаковский, который занимался всеми тремя частями серии.
Первые «Монстры» вышли в 2012 году. Всего фильмы серии заработали в мировом прокате более 1,3 млрд долларов. Прошлогодние «Монстры на каникулах 3: Море зовёт» отметились рекордом для франшизы — 528,6 млн мировых сборов. Сценарий написали Тартаковский и Майкл МакКаллерс.
В первой истории про отель «Трансильвания» (так в оригинале называется мультфильм) граф Дракула построил для себя и своих друзей-монстров закрытое здание, чтобы отгородиться от жестоких людей, но обычный паренёк с рюкзаком за плечами пробирается в логово монстров и влюбляется в дочь вампира (взаимно). После этого семейство и их друзья переживают множество приключений.
В оригинале Дракулу озвучивает Адам Сэндлер, а в России — Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки»). Дочери графа Мэвис голоса подарили певицы Селена Гомез и Полина Гагарина. За друга Дракулы Франкенштейна по-английски говорит Кевин Джеймс, а по-русски — Михаил Шац.
Среди других известных работ Тартаковского — мультфильмы «Лаборатория Декстера», «Суперкрошки» и «Самурай Джек».
Премьера «Монстров на каникулах 4» назначена на 21 декабря 2021 года.
Джерело: Киноафиша