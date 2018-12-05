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    Шоу-биз

    Стало известно, кто будет вести церемонию награждения «Оскар» в 2019 году

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    <span>Кевин Харт</span> - Стало известно, кто будет вести церемонию награждения «Оскар» в 2019 году
    Кевин Харт
    instagram.com

    Киноакадемия назвала имя ведущего церемонии, которая состоится в феврале

    Комедийный актер Кевин Харт, известный по фильмам «Полтора шпиона»,  «Крепись!» и  «Думай как мужчина», станет ведущим церемонии вручения «Оскара» в 2019 году. Об этом сообщается на официальном аккаунте киноакадемии в Instagram. 

    «Годами меня спрашивали, проведу ли я когда-нибудь «Оскар», и мой ответ всегда был один и тот же. Я отвечал, что для меня как комика это был бы шанс, который выпадает раз в жизни, и это случится тогда, когда должно. Я очень рад сообщить, что наступило время, когда я проведу церемонию «Оскар», — написал на своей странице в Instagram Кевин Харт. Актер добавил также, что очень долго об этом мечтал, и поблагодарил своих родных, близких и поклонников за поддержку. 

    Напомним, что 91-я церемония вручения главной награды американской киноакадемии состоится 24 февраля 2019 года.   В этом году, учредители престижной премии ввели ряд изменений.

    Академия приняла решение сократить хронометраж прямой трансляции церемонии до трех часов, в то время как ранее трансляция длилась целых четыре. Также киноакндемия решила ввести новую номинацию‍.

    Джерело: Buro 24/7

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