Стало известно, кто покинул проект «Подиум» за шаг до полуфинала
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Розсилка
Проект покинула дизайнер из Одессы Сильвия Ротарь
Все семь выпусков проекта Сильвия Ротарь считалась одной из претенденток на победу. Девушке всего 21 год, но она успела и поработать на швейном производстве, и научиться строить лекала, и кроить одежду.
Еще одна особенность Сильвии – революционные настроения. Не зря на проекте ей дали шутливое прозвище «баба Яга против». Вот и в последнем испытании седьмой недели девушка сшила пуховик. По ткани девушка хаотично разбросала буквы, из которых в итоге можно было сложить предложение «на *** грусть». Эксперты этого не оценили.
«Из каждой буквы, которую она нашила на пуховик, кричал протест, – говорит эксперт реалити Ольга Слонь. – Для меня такие нашивки – это подростковые фишки, которые не имеют ничего общего с современной модой. Плюс, нашивка букв – это трудоемкий процесс, который она могла потратить на дизайн своего пуховика».
Дизайнеры не могли поверить в уход Сильвии, ведь считали ее сильным конкурентом. А Макс Середа даже расплакался, когда прощался с девушкой. Парень явно симпатизировал одесситке.
«Да, у меня сложный характер. И я знаю, что ухожу именно из-за этого, – говорит Сильвия. – Я благодарна проекту «Подиум» на Новом канале за все, что он мне дал. В первую очередь, за уверенность в себе. Еще здесь я поборола свои страхи, показала, что могу быть сексуальной и умею постоять за себя».
После проекта Сильвия не опустила рук, а продолжила работать. И недавно выпустила свою первую коллекцию, которую успешно продает в интернете.