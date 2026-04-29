Рейтинг головної опонентки Трампа на виборах 2024 року різко зріс

Гарріс поки прямо не заявила про участь у виборах 2028 року

Гарріс добре відома виборцям і вже має політичний досвід на найвищому рівні

Підтримка головної опонентки президента США Дональда Трампа на виборах 2024 року, колишньої віцепрезидентки Камали Гарріс, різко зросла серед демократів. Про це пише Newsweek, передає «Главком».

Згідно з новим опитуванням, її підтримка на можливих праймеріз Демократичної партії 2028 року вже досягла 50%. Для порівняння: ще у березні вона мала 41%, а на початку року близько 39% .

Це означає, що Гарріс зараз значно випереджає інших потенційних кандидатів. Найближчий переслідувач, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, має лише 22% підтримки, а інші політики ще менше.

Експерти пояснюють таке зростання просто: Гарріс добре відома виборцям і вже має політичний досвід на найвищому рівні. Вона була віцепрезиденткою і брала участь у виборах 2024 року, тому її ім’я знайоме більшості демократів.

Водночас аналітики застерігають, що це ще не гарантує перемоги. До виборів залишається час, і можуть з’явитися нові сильні кандидати. Але високі рейтинги вже зараз дають Гарріс перевагу – їй буде легше збирати гроші на кампанію і привертати увагу медіа.

Сама Гарріс поки прямо не заявила про участь у виборах 2028 року, але не виключає цього. Вона вже активно виступає у різних штатах і тестує свої політичні меседжі, що багато хто сприймає як підготовку до нової кампанії.

