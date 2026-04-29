Головна Світ Політика
search button user button menu button

Рейтинг головної опонентки Трампа на виборах 2024 року різко зріс

Іванна Гончар
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Гарріс поки прямо не заявила про участь у виборах 2028 року
фото: Reuters

Гарріс добре відома виборцям і вже має політичний досвід на найвищому рівні

Підтримка головної опонентки президента США Дональда Трампа на виборах 2024 року, колишньої віцепрезидентки Камали Гарріс, різко зросла серед демократів. Про це пише Newsweek, передає «Главком».

Згідно з новим опитуванням, її підтримка на можливих праймеріз Демократичної партії 2028 року вже досягла 50%. Для порівняння: ще у березні вона мала 41%, а на початку року близько 39% .

Це означає, що Гарріс зараз значно випереджає інших потенційних кандидатів. Найближчий переслідувач, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, має лише 22% підтримки, а інші політики ще менше.

Експерти пояснюють таке зростання просто: Гарріс добре відома виборцям і вже має політичний досвід на найвищому рівні. Вона була віцепрезиденткою і брала участь у виборах 2024 року, тому її ім’я знайоме більшості демократів.

Водночас аналітики застерігають, що це ще не гарантує перемоги. До виборів залишається час, і можуть з’явитися нові сильні кандидати. Але високі рейтинги вже зараз дають Гарріс перевагу – їй буде легше збирати гроші на кампанію і привертати увагу медіа.

Сама Гарріс поки прямо не заявила про участь у виборах 2028 року, але не виключає цього. Вона вже активно виступає у різних штатах і тестує свої політичні меседжі, що багато хто сприймає як підготовку до нової кампанії.

Нагадаємо, колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс оголосила, що тимчасово відходить від політичної діяльності. «Я не хочу повертатися в систему. Я вважаю, що вона не працює. Я хочу подорожувати країною. Я хочу слухати людей, я хочу розмовляти з людьми. І я не хочу, щоб це було транзакційним, коли я прошу їх голосувати за мене», – сказала Гарріс.

Як відомо, президент США Дональд Трамп знову виступив із звинуваченнями на адресу демократки Камали Гарріс. За його словами, вона начебто платила знаменитостям за підтримку на виборах 2024 року. Про це Трамп написав в соцмережі Truth Social.

Читайте також:

Теги: вибори рейтинг вибори у США Камала Гарріс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua