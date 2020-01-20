Ставший женщиной «живой Кен» вышел в свет в мини-юбке



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36-летний Родриго Алвес потряс жителей двух стран своими эпатажными нарядами

Знаменитый бразилец выглядел как сексуальная дама

На днях 36-летний Родриго «живой Кен» Алвес удивил все каминг-аутом. Мужчина сделал множество операций и принимал гормоны, чтобы сменить пол. Алвес сделал три ярких выхода в свет. Родриго побывал в салоне красоты в Лондоне. Там ему сделали наращивание волос. Трансгендер похвастался новым образом. Он позировал в белой блузке, обтягивающих розовых легинсах и розовой шубке.

Он переоделся в черно-белый ансамбль — блузку, экстремальную мини-юбку и высокие сапоги. Трансгендер разгуливал по улицам итальянского города и делал селфи с желающими.

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