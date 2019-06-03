Бенисио Дель Торо может появиться в новом «Отряде самоубийц»



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Картина Джеймса Ганна продолжает набирать актерский состав

Бенисио Дель Торо предложили роль в новом «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна. Он может сыграть персонажа по прозвищу Генерал.

В картине появится Идрис Эльба, который должен был заменить Уилла Смита в роли Дэдшота. Позже от этой идеи отказались, и теперь он сыграет кого-то другого. По сообщением источников, это может быть антигерой Бронзовый Тигр. Давид Дастмалчян исполнит роль Человека-в-Горошек, а Даниэла Мельхиор — Крысолова. По данным СМИ, в новом «Отряде» в команду также войдут Король Акул и Миротворец. Одну из ролей может получить Джон Сина.

Помимо этого, в перезапуске вернутся Виола Дэвис, исполнившая в первой части роль руководительницы отряда Аманды Уоллер, и Юэль Киннаман, сыгравший Рика Флэга. Ранее сообщалось, что Марго Робби (Харли Квинн) и Джай Кортни (Капитан Бумеранг) также появятся в картине.

«Отряд самоубийц» Дэвида Эйра, в котором впервые появились новые версии знаменитых злодеев, вызвал неоднозначную реакцию публики, в частности, многие критиковали фильм за образ Джокера. Однако картина показала хорошие результаты в прокате — общие сборы составили более 745 млн долларов.

Новый фильм снимет режиссёр «Стражей Галактики» Джеймс Ганн. Дель Торо ранее уже работал с постановщиком над этим фильмом.

В 2020 году зрители увидят актёра в новом фильме Уэса Андерсона «Французский диспетчер».

Джерело: Киноафиша