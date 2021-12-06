Сумская вспомнила, как смутилась, когда Паперный предложил трио

Актриса призналась, что первый муж не платил алименты

Актриса Ольга Сумская активно гастролирует с антрепризными спектаклями. В некоторых постановках вместе с ней играют ее мужья: нынешний – Виталий Борисюк и бывший – Евгений Паперный. «Когда Евгений Васильевич предложил такое трио, я смутилась, – призналась Ольга журналистам в программе «Утро с «Интером». – А он сказал: «Да это же класс! Интрига! Люди уйдут! И он не прогадал».

Первый брак народной артистки длился четыре года, у супругов родилась дочь Антонина, которая сейчас тоже служит актрисой. «Можно сказать, что ребенка я поднимала сама, – откровенно делится актриса. – Не знаю, что такое алименты, но не обижаюсь. Не могла подать на алименты, потому что совесть не позволяла: я ушла от Евгения к Виталию... Однако мы сохранили нормальные отношения».

В интервью «Главкому» актриса объяснила: «Благодаря совместной работе мы и общаемся. Во время развода меня очень поддержали родители, особенно мама. Она предостерегала от первого брака, в основном из-за разницы в возрасте – Паперный старше меня на 16 лет. О нем говорили: еще тот ловелас. Но накапливать злобу, держать в сердце обиды, не общаться годами – в чем смысл этого всего? Евгений, кстати, долго не задержался в холостяках – женился. И живет много лет со своей Татьяной, она приходит на наши спектакли. А моему браку с Виталиком уже 25 лет».