Звезда «Сумерек» рассказала, как стала открытой лесбиянкой (фото)



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30-летняя актриса Кристен Стюарт откровенно рассказала о своей ориентации instagram.com/instylemagazine/

Американская актриса заявила, что долгое время старалась скрывать предпочтения

Звезда саги «Сумерки» во время проката фильма встречалась со своим партнером Робертом Паттинсоном. Актеры были обручены, однако в итоге их союз рухнул. Затем Кристен увлеклась девушками. Актрису впервые заметили с представительницей прекрасного пола, когда ей был 21 год.

По словам Кристен, после этого ее засыпали вопросами, является ли она лесбиянкой. Однако сама Стюарт предпочитала не комментировать это. Актриса сослалась на то, что помимо прочих причин она не хотела причинить боль близким ей людям.

«Я чувствовала, что, возможно, это может ранить людей, с которыми я состою в отношениях. Но мне не стыдно было стать открытой лесбиянкой. Просто я не люблю публичность в этом вопросе. Это было похоже на воровство. Это был период моей скрытности», − рассказала звезда.

Кристен призналась, что родители разделяли ее выбор. Однако со стороны общества актриса ощущала сильное давление. «Оно было огромным. Я была ребенком и чувствовала себя оскорбленной. Сейчас я наслаждаюсь этим», - заявила звезда.

Стюарт рассказала, что когда играла гомосексуальных героинь, тогда она еще открыто не заявляла о своей ориентации. «Меня привлекает история, и по умолчанию я представляю то, что я отстаиваю», - заключила актриса.

Первой девушкой, с которой закрутила роман Кристен, стала Алисия Каргайл. Они были вместе с 2014 по 2016 год. Затем Стюарт встречалась с певицами Соко (Стефани Соколински) и St. Vincent. После этого у нее был роман с моделью Стеллой Максвелл. В последнее время у нее были отношения со стилистом Сарой Динкин, однако пандемию актриса проводила в одиночестве.

Она рассказала, что много пила. Но на свой день рождения Кристен решила поставить точку в этом вопросе. «Я проснулась в тот и подумала: "Тебе нужно напрячься". Я слишком много пила в начале пандемии, поэтому бросила пить и курить», - призналась девушка.

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