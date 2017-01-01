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    Шоу-біз

    Супруга мэра Киева записала рождественский хит

    Жена Виталия Кличко продолжает заниматься творчеством.
    Супруга мэра Киева Виталия Кличко Наталья, которая развивает свою карьеру в качестве певицы, представила новую композицию - Hello Christmas. Видеороликом Наталья поделилась в соцсети Instagram и youtube. «Я влюбилась в эту песню, полную рождественского настроения, хотя для меня это не типично — петь поп-песни! Но я подумала,
    • Сьогодні, 20:01
    • Розсилка

    Жена Виталия Кличко продолжает заниматься творчеством.

    Супруга мэра Киева Виталия Кличко Наталья, которая развивает свою карьеру в качестве певицы, представила новую композицию - Hello Christmas.

    Видеороликом Наталья поделилась в соцсети Instagram и youtube.

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    «Я влюбилась в эту песню, полную рождественского настроения, хотя для меня это не типично — петь поп-песни! Но я подумала, почему бы и нет — если это делает меня счастливой, и я более чем уверена, что вам она тоже понравится», — отметила начинающая звезда и жена мэра Киева.

    Напомним, что Наталья Кличко уже успела выпустить дебютный джазовый альбом и презентовала его в Германии.
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