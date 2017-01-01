Супруга мэра Киева записала рождественский хит

Жена Виталия Кличко продолжает заниматься творчеством.

Супруга мэра Киева Виталия Кличко Наталья, которая развивает свою карьеру в качестве певицы, представила новую композицию - Hello Christmas. Видеороликом Наталья поделилась в соцсети Instagram и youtube. «Я влюбилась в эту песню, полную рождественского настроения, хотя для меня это не типично — петь поп-песни! Но я подумала,