Оля Полякова захотела уйти в декрет

Украинская певица и телеведущая готова родить третьего ребенка.

По словам главной блондинки Украины, после новогодних корпоративов певица с мужем уедет на Мальдивы. [READ_MORE] «Мы немного покатаемся, потом у меня еще есть корпоративы в январе, а после них я поеду на Мальдивы с мужем в романтический отпуск, и надружим, возможно, мальчика уже. На Мальдивы поедим по мальчика», - рассказала



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Украинская певица и телеведущая готова родить третьего ребенка.

По словам главной блондинки Украины, после новогодних корпоративов певица с мужем уедет на Мальдивы.

«Мы немного покатаемся, потом у меня еще есть корпоративы в январе, а после них я поеду на Мальдивы с мужем в романтический отпуск, и надружим, возможно, мальчика уже. На Мальдивы поедим по мальчика», - рассказала Оля Полякова в интервью Кате Осадчей из программы «Світське Життя».

Кроме этого Оля Полякова призналась, что работа помогает держать себя в форме.

«Мне надо работать. Когда у меня много концертов, когда у меня тур, когда у меня по два часа каждый день сдача пота и крови, то я худая и красивая, как 16-летняя девочка», - призналась суперблондинка.

Напомним, что недавно эпатажная украинская артистка снялась в фильме с пикантным названием «Свингеры». Как оказалось, Полякова согласилась на роль, не прочитав сценарийи была очень удивлена, когда узнала, что ей придется целоваться в кадре с чужим мужчиной.

По словам певицы, премьера эротической комедии запланирована на 1 января 2018 года.

Джерело: ТСН