Оля Полякова захотела уйти в декрет
- Сьогодні, 18:08
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Украинская певица и телеведущая готова родить третьего ребенка.
По словам главной блондинки Украины, после новогодних корпоративов певица с мужем уедет на Мальдивы.
«Мы немного покатаемся, потом у меня еще есть корпоративы в январе, а после них я поеду на Мальдивы с мужем в романтический отпуск, и надружим, возможно, мальчика уже. На Мальдивы поедим по мальчика», - рассказала Оля Полякова в интервью Кате Осадчей из программы «Світське Життя».
Кроме этого Оля Полякова призналась, что работа помогает держать себя в форме.
«Мне надо работать. Когда у меня много концертов, когда у меня тур, когда у меня по два часа каждый день сдача пота и крови, то я худая и красивая, как 16-летняя девочка», - призналась суперблондинка.
Напомним, что недавно эпатажная украинская артистка снялась в фильме с пикантным названием «Свингеры». Как оказалось, Полякова согласилась на роль, не прочитав сценарийи была очень удивлена, когда узнала, что ей придется целоваться в кадре с чужим мужчиной.
По словам певицы, премьера эротической комедии запланирована на 1 января 2018 года.
Джерело: ТСН