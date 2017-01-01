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    Шоу-біз

    Оля Полякова захотела уйти в декрет

    Украинская певица и телеведущая готова родить третьего ребенка.
    По словам главной блондинки Украины, после новогодних корпоративов певица с мужем уедет на Мальдивы. [READ_MORE] «Мы немного покатаемся, потом у меня еще есть корпоративы в январе, а после них я поеду на Мальдивы с мужем в романтический отпуск, и надружим, возможно, мальчика уже. На Мальдивы поедим по мальчика», - рассказала
    • Сьогодні, 18:08
    • Розсилка

    Украинская певица и телеведущая готова родить третьего ребенка.

    По словам главной блондинки Украины, после новогодних корпоративов певица с мужем уедет на Мальдивы.

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    «Мы немного покатаемся, потом у меня еще есть корпоративы в январе, а после них я поеду на Мальдивы с мужем в романтический отпуск, и надружим, возможно, мальчика уже. На Мальдивы поедим по мальчика», - рассказала Оля Полякова в интервью Кате Осадчей из программы «Світське Життя».

    Кроме этого Оля Полякова призналась, что работа  помогает держать себя в форме.

    «Мне надо работать. Когда у меня много концертов, когда у меня тур, когда у меня по два часа каждый день сдача пота и крови, то я худая и красивая, как 16-летняя девочка», - призналась суперблондинка.

    Напомним, что недавно эпатажная украинская артистка снялась в фильме с пикантным названием «Свингеры». Как оказалось, Полякова согласилась на роль, не прочитав сценарийи была очень удивлена, когда узнала, что ей придется целоваться в кадре с чужим мужчиной.

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    Оля Полякова захотела уйти в декрет
    Оля Полякова захотела уйти в декрет
    Оля Полякова захотела уйти в декрет
    Оля Полякова захотела уйти в декрет
    Оля Полякова захотела уйти в декрет

    По словам певицы, премьера эротической комедии запланирована на 1 января 2018 года.

    Джерело: ТСН

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