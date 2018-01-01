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    Шоу-биз

    Виктория Бекхэм не собирается на гастроли со Spice Girls

    Недолго поклонники коллектива Spice Girls радовались новостям о воссоединении группы
    В недавнем интервью журналу Vogue Виктори Бекхэм призналась, что не поедет на гастроли с группой. Звезда заявила, что Spice Girls вовсе не собираются в тур! Впрочем, более подробно об этом Виктория рассказывать не стала, поэтому у поклонников все же остается надежда, что группа рано или поздно воссоединится: возможно, они запишут новый альбом или
    • Сьогодні, 11:03
    • Розсилка
    Виктория Бекхэм
    Виктория Бекхэм

    Недолго поклонники коллектива Spice Girls радовались новостям о воссоединении группы

    В недавнем интервью журналу Vogue Виктори Бекхэм призналась, что не поедет на гастроли с группой.

    Звезда заявила, что Spice Girls вовсе не собираются в тур! Впрочем, более подробно об этом Виктория рассказывать не стала, поэтому у поклонников все же остается надежда, что группа рано или поздно воссоединится: возможно, они запишут новый альбом или даже всего одну композицию.

    Напомним, в начале февраля стало известно о планируемом воссоединении Spice Girls. С тех пор ходили слухи, что группа отправится в мировое турне и выступит на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в мае.

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