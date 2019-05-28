Светлана Лобода надела в Мюнхене блестящее платье со змеиным принтом



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Cветлана Лобода

35-летняя певица продемонстрировала очередной смелый образ.

Светлана Лобода сейчас находится в Германии — певица сделала небольшие каникулы в Мюнхене. В Instagram звезда продемонстрировала дерзкий образ.

Она сфотографировалась в облегающем платье в пол со змеиным принтом, усыпанном пайетками. Свой образ Лобода дополнила украшениями — кольцами на руках, серьгами в форме крестиков, а также массивным ремнем Dior.

Поклонники восхитились образом знаменитости. Некоторые из них предположили, что Светлана прилетела к отцу младшей дочери, лидеру группы Rammstein, Тиллю Линдеманну, тем более у немецкой группы сегодня, 28 мая, концерт: