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    Шоу-биз

    Светлана Лобода надела в Мюнхене блестящее платье со змеиным принтом

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    Cветлана Лобода - Светлана Лобода надела в Мюнхене блестящее платье со змеиным принтом
    Cветлана Лобода

    35-летняя певица продемонстрировала очередной смелый образ.

    Светлана Лобода сейчас находится в Германии — певица сделала небольшие каникулы в Мюнхене. В Instagram звезда продемонстрировала дерзкий образ.

    Она сфотографировалась в облегающем платье в пол со змеиным принтом, усыпанном пайетками. Свой образ Лобода дополнила украшениями — кольцами на руках, серьгами в форме крестиков, а также массивным ремнем Dior.

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    Светлана Лобода надела в Мюнхене блестящее платье со змеиным принтом
    Светлана Лобода надела в Мюнхене блестящее платье со змеиным принтом

    Поклонники восхитились образом знаменитости. Некоторые из них предположили, что Светлана прилетела к отцу младшей дочери, лидеру группы Rammstein, Тиллю Линдеманну, тем более у немецкой группы сегодня, 28 мая, концерт: 

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