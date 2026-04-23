Народному артисту Віталію Білоножко встановлено пам'ятник: які зірки прийшли вшанувати співака

У мережі з'явилися фото пам'ятника співака Віталія Білоножка

У Києві, 22 квітня відбулася церемонія відкриття пам'ятника народному артисту України Віталію Білоножку. Церемонія пройшла на Байковому кладовищі, де похований співак. Про це пише «Главком» із посиланням на видання «Гордон».

У мережі з'явилися фото пам’ятника, який встановили на могилі артиста Віталія Білоножка. На ньому зображено портрет співака у кольорі, а під ним намальовані ноти.

На окремих частинах надгробка зображені два крила зі словами «Мелодія двох сердець». Таку назву має пісня Віталія Білоножка та однойменний фестиваль, який співак заснував разом зі своєю дружиною артисткою Світланою Білоножко.

На відкритті пам’ятника була присутня родина та друзі Віталія Білоножка. Вшанувати пам’ять артиста прийшла його дружина українська співачка Світлана Білоножко та рідні. Серед присутніх також були співаки Павло Зібров, Алла Кудлай та Тетяна Піскарьова.

На церемонію прийшли артисти Ольга Сумська й Віталій Борисюк, композитор Олександр Злотник. Пам’ять народного артиста також вшанували журналіст Дмитро Гордон і його дружина Олеся Бацман, колишній голова Антитерористичного центру при СБУ, генерал-лейтенант, професор Василь Крутов та екстренер «Динамо» Київ та збірної України Олексій Михайличенко.

Нагадаємо, 9 січня 2024 року у віці 70 років помер народний артист України, засновник і організатор Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець» та суперзірка української естради Віталій Білоножко. Артист помер внаслідок зупинки серця.

Також повідомлялося, прощання із Віталієм Білоножком пройшло в Національній філармонії України. У залі лунали пісні виконавця та транслювали відео з його концертів. Дружина артиста Світлана Білоножко приймала співчуття від багатьох людей, які прийшли вшанувати легенду естради. Артиста поховали на Байковому кладовищі в Києві.