Народному артисту Віталію Білоножко встановлено пам'ятник: які зірки прийшли вшанувати співака

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Вшанувати пам'ять Віталія Білоножко прийшли його рідні та друзі
фото: Gordonua.com

У мережі з'явилися фото пам'ятника співака Віталія Білоножка

У Києві, 22 квітня відбулася церемонія відкриття пам'ятника народному артисту України Віталію Білоножку. Церемонія пройшла на Байковому кладовищі, де похований співак. Про це пише «Главком» із посиланням на видання «Гордон».

У мережі з'явилися фото пам’ятника, який встановили на могилі артиста Віталія Білоножка. На ньому зображено портрет співака у кольорі, а під ним намальовані ноти.

Могила народного артиста України Віталія Білоножка на Байковому кладовищі
Могила народного артиста України Віталія Білоножка на Байковому кладовищі
фото: Gordonua.com

На окремих частинах надгробка зображені два крила зі словами «Мелодія двох сердець». Таку назву має пісня Віталія Білоножка та однойменний фестиваль, який співак заснував разом зі своєю дружиною артисткою Світланою Білоножко.

Світлана Білоножко біля могили свого чоловіка Віталія Білоножко
Світлана Білоножко біля могили свого чоловіка Віталія Білоножко
фото: Gordonua.com

На відкритті пам’ятника була присутня родина та друзі Віталія Білоножка. Вшанувати пам’ять артиста прийшла його дружина українська співачка Світлана Білоножко та рідні. Серед присутніх також були співаки Павло Зібров, Алла Кудлай та Тетяна Піскарьова.

Вшанувати пам'ять Віталія Білоножко прийшли його рідні та друзі
Вшанувати пам'ять Віталія Білоножко прийшли його рідні та друзі
фото: Gordonua.com

На церемонію прийшли артисти Ольга Сумська й Віталій Борисюк, композитор Олександр Злотник. Пам’ять народного артиста також вшанували журналіст Дмитро Гордон і його дружина Олеся Бацман, колишній голова Антитерористичного центру при СБУ, генерал-лейтенант, професор Василь Крутов та екстренер «Динамо» Київ та збірної України Олексій Михайличенко.

Церемонія відкриття пам'ятника народному артисту України Віталію Білоножку
Церемонія відкриття пам'ятника народному артисту України Віталію Білоножку
фото: Gordonua.com

Нагадаємо, 9 січня 2024 року у віці 70 років помер народний артист України, засновник і організатор Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець» та суперзірка української естради Віталій Білоножко. Артист помер внаслідок зупинки серця.

Також повідомлялося, прощання із Віталієм Білоножком пройшло в Національній філармонії України. У залі лунали пісні виконавця та транслювали відео з його концертів. Дружина артиста Світлана Білоножко приймала співчуття від багатьох людей, які прийшли вшанувати легенду естради. Артиста поховали на Байковому кладовищі в Києві.

Народному артисту Віталію Білоножко встановлено пам'ятник: які зірки прийшли вшанувати співака
Народному артисту Віталію Білоножко встановлено пам'ятник: які зірки прийшли вшанувати співака
Тернополянка зустріла Гаррі Поттера в США: актор висловив підтримку Україні (фото)
Тернополянка зустріла Гаррі Поттера в США: актор висловив підтримку Україні (фото)
Головний байопік 2026 року та стрічка за участю ГУР та СБУ. Кінопрем'єри тижня
Головний байопік 2026 року та стрічка за участю ГУР та СБУ. Кінопрем'єри тижня
У день свого ювілею Наталя Сумська вийде на сцену у легендарній виставі
У день свого ювілею Наталя Сумська вийде на сцену у легендарній виставі
«Бумбокс» анонсував два концерти у Києві вперше з початку вторгнення: чого чекати глядачам
«Бумбокс» анонсував два концерти у Києві вперше з початку вторгнення: чого чекати глядачам
«Я не достойний тієї трійки!» Козловський звернувся до своєї вчительки з музики на концерті (відео)
«Я не достойний тієї трійки!» Козловський звернувся до своєї вчительки з музики на концерті (відео)

