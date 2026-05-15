Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Дмитро Лубінець привітав своїх рідних із Днем сім’ї (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Яніна Лубінець з сином Данилом та дочкою Валерією
фото: Іnstagram.com/dmytro_lubinets
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Дмитро Лубінець звернувся до своєї дружини та батьків 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець поділився архівним фото своєї родини та звернувся до рідних в День сім’ї. Про це пише «Главком» із посиланням на до допис посадовця в Іnstagram.

Дмитро Лубінець показав фото, де зображені його дружина Яніна Лубінець та їхні донька Валерія та син Данило. За словами посадовця, родина – це найдорожче, що може мати людина.

Він також розповів, що зі своєю сім’єю пережив чимало. Однак саме рідні люди допомагають легше пережити найскладніше. «Сім’я – це, мабуть, найбільше, що може мати людина. Не гроші, не успіх, не великі досягнення. А ті, хто стоять поруч, коли руйнується весь твій світ. Ми пройшли через багато. Ми разом залишали наш рідний дім. Нашу Волноваху. Місто, у якому було життя, спогади, дитинство, наші звички й наше «до війни». Але коли поруч рідні люди – навіть найстрашніший біль стає трохи тихішим. Коли є чиє плече обійняти, знаходяться сили жити далі Коли є сім’я, з’являється причина не зламатися», – йдеться у дописі.

Дмитро Лубінець показав свою дружину та дітей
Дмитро Лубінець показав свою дружину та дітей
фото: Іnstagram.com/dmytro_lubinets

Також Дмитро Лубінець подякував своїй дружині та батькам, привітавши з Днем сім’ї. «Дякую своїй дружині за наших чудових дітей. За нашу сім’ю. Дякую своїм батькам – за те, що показали мені, яким має бути тепло родинного кола. З Міжнародним днем сім’ї», – написав він.

Нагадємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець святкував з дружиною Яніною річницю їхнього весілля. Подружжя відзначило 22 роки шлюбу. У цей день посадовець звернувся до своєї дружини та привітав її зі спільним святом.

Дмитро Лубінець з дружиною Яніною, сином Данилом і дочкою Валерією
Дмитро Лубінець з дружиною Яніною, сином Данилом і дочкою Валерією
фото: Дмитро Лубінець/Facebook

До свого допису Дмитро Лубінець додав спільне фото з Яніною Лубінець. Також він подякував своїй дружині за роки подружнього життя та згадав про їхніх дітей. Подружжя має доньку Валерію та сина Данила.

Читайте також:

Теги: батьки дружина діти сім'я Лубінець

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мілана и Давид Дулогло встановили подвійний національний рекорд України
В Одесі брат із сестрою встановили подвійний рекорд України (фото)
17 квiтня, 18:23
З ведмедиків викладено напис: «Росія викрала 20 000 українських дітей. Поверніть дітей»
У центрі Вашингтона зʼявилося 20 тис. ведмедиків на згадку про викрадених українських дітей (фото)
24 квiтня, 07:49
Підліткові конфлікти нерідко переростають у насильство
У Тернополі школярка поранила ножем однокласницю: відкрито кримінальне провадження
27 квiтня, 17:33
Нова система підтримки сімей охоплює виплати від вагітності до вступу дитини до школи
Дитяча допомога у 2026 році: скільки родин вже отримали виплати
4 травня, 16:01
Гайден Панеттьєрі розповіла про свою доньку від Володимира Кличка
«Жах наяву». Екснаречена Кличка пояснила, чому відмовилася від опіки над їхньою донькою
7 травня, 18:49
До інфекційної лікарні госпіталізували вже вісьмох дітей із симптомами кишкової інфекції
Кишкова інфекція у львівському дитсадку: у двох дітей виявлено сальмонельоз
8 травня, 04:19
Медики кілька днів боролися за його життя у критичному стані
У Вінниці помер підліток, якого вдарило струмом на даху потяга
8 травня, 05:51
Аліна Гросу розповіла про своє життя після народження сина
«Мама-іпохондрик». Аліна Гросу поділилася першими складнощами материнства
11 травня, 14:14
18-річний Максим Колос отримав нове серце
У Львові лікарі пересадили нове серце 18-річному сину військового
Сьогодні, 13:07

Життя

Дмитро Лубінець привітав своїх рідних із Днем сім’ї (фото)
Дмитро Лубінець привітав своїх рідних із Днем сім’ї (фото)
Українець назвав головні недоліки та переваги життя в Польщі
Українець назвав головні недоліки та переваги життя в Польщі
122-річна жінка, яка була знайома з Ван Гогом, розкрила свої секрети довголіття
122-річна жінка, яка була знайома з Ван Гогом, розкрила свої секрети довголіття
Мішель Обама з дочками показалася під час вечері у Каліфорнії (фото)
Мішель Обама з дочками показалася під час вечері у Каліфорнії (фото)
Українка розповіла про переваги та труднощі життя у Чехії
Українка розповіла про переваги та труднощі життя у Чехії
Кейт Міддлтон здійснила перший офіційний візит після лікування раку (фото)
Кейт Міддлтон здійснила перший офіційний візит після лікування раку (фото)

Новини

В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua