Дмитро Лубінець привітав своїх рідних із Днем сім’ї (фото)

Дмитро Лубінець звернувся до своєї дружини та батьків

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець поділився архівним фото своєї родини та звернувся до рідних в День сім’ї. Про це пише «Главком» із посиланням на до допис посадовця в Іnstagram.

Дмитро Лубінець показав фото, де зображені його дружина Яніна Лубінець та їхні донька Валерія та син Данило. За словами посадовця, родина – це найдорожче, що може мати людина.

Він також розповів, що зі своєю сім’єю пережив чимало. Однак саме рідні люди допомагають легше пережити найскладніше. «Сім’я – це, мабуть, найбільше, що може мати людина. Не гроші, не успіх, не великі досягнення. А ті, хто стоять поруч, коли руйнується весь твій світ. Ми пройшли через багато. Ми разом залишали наш рідний дім. Нашу Волноваху. Місто, у якому було життя, спогади, дитинство, наші звички й наше «до війни». Але коли поруч рідні люди – навіть найстрашніший біль стає трохи тихішим. Коли є чиє плече обійняти, знаходяться сили жити далі Коли є сім’я, з’являється причина не зламатися», – йдеться у дописі.

Також Дмитро Лубінець подякував своїй дружині та батькам, привітавши з Днем сім’ї. «Дякую своїй дружині за наших чудових дітей. За нашу сім’ю. Дякую своїм батькам – за те, що показали мені, яким має бути тепло родинного кола. З Міжнародним днем сім’ї», – написав він.

Нагадємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець святкував з дружиною Яніною річницю їхнього весілля. Подружжя відзначило 22 роки шлюбу. У цей день посадовець звернувся до своєї дружини та привітав її зі спільним святом.

