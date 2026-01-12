Головна Вінниця Новини
У Вінниці дівчина знімала відео в поліцейській формі під російську музику

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Вінниці дівчина знімала відео в поліцейській формі під російську музику
Встановлено, що 19-річна дівчина не є поліцейською
фото: vn.npu.gov.ua

Щодо дівчини складено протокол

Поліцейські Вінниці склали протокол щодо дівчини, яка незаконно використовувала поліцейську символіку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

«12 січня під час моніторингу соціальних мереж виявлено відео, на якому правопорушниця використовувала формений одяг та шеврони Національної поліції для розважального контенту під супроводом російської музики. Встановлено, що 19-річна дівчина не є поліцейською», – йдеться у повідомленні.

Щодо дівчини складено протокол за ч. 1 ст. 184-3 (Незаконне використання найменування та ознак належності до Національної поліції України, Бюро економічної безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України) КУпАП. Санкція статті передбачає накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів громадян.

До слова, поліцейські Києва притягнули до відповідальності трьох шанувальниць російської музики, які хизувались провокативним контентом у соцмережах.

Раніше столичні правоохоронці притягнули до відповідальності 20-річного киянина, який опублікував у соцмережах відео, де він у поліцейській формі виконує російські пісні з нецензурною лексикою. Провокативний контент співробітники поліції виявили під час моніторингу Інтернету. За словами правоохоронців, на одному з відео в соцмережах хлопець, одягнений в поліцейський однострій, виконував російські пісні з ненормативною лексикою.

Національна поліція України Вінниця

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
