Затримано чоловіка, який шантажував співачку Alyosha інтимними відео

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Олена Тополя повідомила, що 10 січня отримала погрози шантажу через відео інтимного характеру
фото: alyoshasinger/Instagram

Зловмисник може отримати 12 років позбавлення волі

Правоохоронці затримали чоловіка, який шантажував українську співачку Alyosha (Олена Тополя). За нерозповсюдження конфіденційної інформації щодо артистки затриманий вимагав гроші. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

За даними слідства, йдеться про 23-річного мешканця Києва. Він мав у своєму розпорядженні інформацію, що може скомпрометувати особу. Аби ця інформація не потрапила в публічну площину, вимагав гроші. Його затримали оперативники ДСР Нацполіціі та слідчі поліції Київської області.

Нині вимагача затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції оголосили йому про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Продовжуються заходи для встановлення осіб, які також можуть бути причетні до цього злочину. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання – 12 років позбавлення волі.

Напередодні співачка Alyosha звернулася до користувачів соцмереж через те, що стала жертвою шахраїв. «Мої інтимні відео, уже поширюються в мережі. Я не збираюся ховатися чи соромитися – сором мають відчувати виключно ті, хто це зробив і хто продовжує поширювати», – наголосила вона.

Затримано чоловіка, який шантажував співачку Alyosha інтимними відео фото 1

Співачка повідомила, що 10 січня отримала погрози шантажу через відео інтимного характеру, а також вимагання грошей, спроби маніпуляцій і навіть вимоги компромату на близьких. Вона опублікувала скріншоти повідомлень, які їй надсилали вимагачі.

Затримано чоловіка, який шантажував співачку Alyosha інтимними відео фото 2
Затримано чоловіка, який шантажував співачку Alyosha інтимними відео фото 3

«Я відразу звернулася до правоохоронних органів із заявою про кримінальне правопорушення. Докази є, процес іде. Тепер, коли відео вже в інтернеті, я хочу сказати чітко: Моє тіло, моя інтимність – це не ваша здобич, не товар і не привід для приниження чи збагачення. Це належить тільки мені! Ніхто не має права красти мою гідність чи паплюжити її», – наголосила артистка.

Користувачі соціальних мереж у коментарях масово висловлюють співачці підтримку.

Затримано чоловіка, який шантажував співачку Alyosha інтимними відео фото 4
Затримано чоловіка, який шантажував співачку Alyosha інтимними відео фото 5
Затримано чоловіка, який шантажував співачку Alyosha інтимними відео фото 6

До слова, подружжя українських співаків Олена та Тарас Тополі оголосили про розлучення після майже 13 років шлюбу. Пара разом виховують двох синів Марка та Романа й дочку Марію. 

