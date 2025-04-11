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Фото засніженого Києва посіло друге місце на міжнародному фотоконкурсі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Фото засніженого Києва посіло друге місце на міжнародному фотоконкурсі
Фото засніженого КНУ посіло друге місце у світі на фотоконкурсі Вікіпедії
фото: Олександр Рижков

Робота Рижкова також перемогла в номінації «Найкраще фото Києва 2024 року» в українській частині конкурсу

Фото червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка українського фотографа Олександра Рижкова посіло друге місце на міжнародному конкурсі Wiki loves monuments 2024. Журі відзначило рівень різкості, симетрію та роботу з кольором. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення організаторів конкурсу

Олександр Рижков зазнімкував вид з висоти пташиного лету на заході сонця на Червоний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фото датується 12 січня 2022 року. Робота також перемогла в номінації «Найкраще фото Києва 2024 року» в українській частині конкурсу.

«Відкритий план фотографії робить її винятковою. Рівень різкості, симетрія та робота з кольором ідеально підкреслюють червону будівлю посеред порожнього та засніженого міста», – прокоментувало журі. 

Фото засніженого корпусу Київського національного університету ім. Шевченка посіло друге місце на конкурсі Wiki loves monuments
Фото засніженого корпусу Київського національного університету ім. Шевченка посіло друге місце на конкурсі Wiki loves monuments
фото: Wiki Loves Monuments 2024/Instagram

Як пригадав автор фотографії, це був досить гарний, але холодний час перед заходом сонця. «Батарея швидко розряджалася, а пальці замерзали. Я встиг зробити лише кілька знімків... Я хотів поділитися красою своєї країни. Я хочу, щоб увесь світ побачив, як тут гарно», – поділився історією створення світлини Олександр Рижков.

Червоний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка – головний та найстаріший корпус університету, творіння видатного архітектора Вікентія Беретті. Пам’ятка історії національного значення і символ української фундаментальної університетської освіти.

Нагадаємо, міжнародне журі та World Press Photo перепросили за те, що об'єднали дві роботи – «Підземний польовий шпиталь» Нанни Хайтманн та «По той бік окопів» Флоріана Бахмайєра в одну візуальну пару. Зауважимо, що на фото німецького фотографа Флоріана Бахмаєра зображено шестирічну Ангеліну з Харківщини, яка після втечі з-під обстрілів страждає на панічні атаки. Цю роботу назвали «емоційним центром європейського блоку». ‍Ще одна представниця Німеччини, Нанна Гайтманн, натомість представила знімок пораненого бойовика терористичної «ДНР», що воював на боці російських окупантів. 

Міжнародна організація World Press Photo оголосила 42 регіональних переможців щорічного конкурсу документальної фотографії. Цьогоріч на конкурс надійшло 59 320 фотографій від 3 778 фотографів зі 141 країни світу. До числа переможців увійшли двоє російських фотографів, а також робота німецької авторки, що зафільмувала пораненого терориста з так званої «ДНР». 

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Теги: Київ фотограф конкурс снігопад фото

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