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    Шоу-биз

    Вера Брежнева представила релиз макси-сингла Sestra

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    Певица Вера Брежнева - Вера Брежнева представила релиз макси-сингла Sestra
    Певица Вера Брежнева

    Sestra - это мини-рассказ, и в нем сможет узнать себя каждый, кто проходил через болезненные расставания с любимым человеком

    Певица Вера Брежнева порадовала поклонников сразу в тройном объеме. 8 октября Вера представила свой главный хит сезона, и впервые ее трек вышел в формате макси-сингла сразу с двумя альтернативными версиями от разных саунд-продюсеров.

    Автор музыки и слов - неизменно Константин Меладзе.

    Исполнительница планирует и дальше удивлять своих фанатов:

    «Во время перерыва «осел песок», проявилось много инсайтов, которые не могли не отразиться на творчестве. Мы попробовали почувствовать эту песню с разных сторон и пригласили нескольких саунд-продюсеров. Но в результате получили три уникальных композиции, из которых так и не смогли выбрать лучшую, поэтому и решили порадовать слушателей сразу тремя версиями. Нам интересно будет узнать, какая именно больше понравится публике», - заявила певица.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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    Вера Брежнева певица
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