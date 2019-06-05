Телохранитель Карла Лагерфельда стал лицом его именного бренда Karl Lagerfeld



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Себастьян Жондо и Карл Лагерфельд работали вместе 20 лет

Себастьян Жондо был телохранителем и личным ассистентом дизайнера Карла Лагерфельда более 20 лет. Жондо продолжит работу с именным брендом кутюрье даже после его смерти. Он станет лицом коллекции Karl Lagerfeld весна/лето — 2020. Жондо представит весеннюю коллекцию бренда на выставке мужской моды Pitti Uomo 13 июня. Она будет вдохновлена повседневным стилем Себастьяна. В коллекцию войдут двадцать моделей, среди которых спортивные худи и шорты, классический костюм-двойка, кожаная одежда и аксессуары.

«Себастьян удивительно хорошо знает и понимает стиль Карла. Он — идеальный амбассадор бренда», — прокомментировал сотрудничество исполнительный директор Karl Lagerfeld Пьер Паоло Риги.

Коллекция поступит в продажу в сентябре. Ранее Лагерфельд и Жондо создали капсульную коллекцию Karl Lagerfeld curated by Sebastien Jondeau. Себастьян также снимался в рекламных кампаниях Fendi и Lagerfeld.

Джерело: Buro 24/7