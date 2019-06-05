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    Шоу-биз

    Телохранитель Карла Лагерфельда стал лицом его именного бренда Karl Lagerfeld

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    Телохранитель Карла Лагерфельда стал лицом его именного бренда Karl Lagerfeld

    Себастьян Жондо и Карл Лагерфельд работали вместе 20 лет

    Себастьян Жондо был телохранителем и личным ассистентом дизайнера Карла Лагерфельда более 20 лет. Жондо продолжит работу с именным брендом кутюрье даже после его смерти. Он станет лицом коллекции Karl Lagerfeld весна/лето — 2020. Жондо представит весеннюю коллекцию бренда на выставке мужской моды Pitti Uomo 13 июня. Она будет вдохновлена повседневным стилем Себастьяна. В коллекцию войдут двадцать моделей, среди которых спортивные худи и шорты, классический костюм-двойка, кожаная одежда и аксессуары.

    «Себастьян удивительно хорошо знает и понимает стиль Карла. Он  идеальный амбассадор бренда», — прокомментировал сотрудничество исполнительный директор Karl Lagerfeld Пьер Паоло Риги.

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    Телохранитель Карла Лагерфельда стал лицом его именного бренда Karl Lagerfeld
    Телохранитель Карла Лагерфельда стал лицом его именного бренда Karl Lagerfeld
    Телохранитель Карла Лагерфельда стал лицом его именного бренда Karl Lagerfeld

    Коллекция поступит в продажу в сентябре. Ранее Лагерфельд и Жондо создали капсульную коллекцию Karl Lagerfeld curated by Sebastien Jondeau. Себастьян также снимался в рекламных кампаниях Fendi и Lagerfeld.

    Джерело: Buro 24/7

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