США зняли санкції з колишньої високопосадовиці «Сбербанку»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
США зняли санкції з колишньої високопосадовиці «Сбербанку»
Олександра Бурико обіймала посаду заступниці голови правління банку
фото: Frank Media

Російський «Сбербанк» потрапив під американські санкції у квітні 2022 року

Міністерство фінансів США виключило колишню високопосадовицю «Сбербанку» Олександру Бурико із санкційного списку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Управління контролю за іноземними активами при Міністерстві фінансів США.

З 2020 до 2022 року Бурико обіймала посади старшої віцепрезидентки «Сбербанку» та заступниці голови правління. Під американські санкції вона потрапила в травні 2022 року. Разом із Бурико до списку включили ще вісім високопоставлених керівників «Сбербанку».

Наголошувалося, що це було зроблено в межах заходів, спрямованих проти «осіб та організацій, які мають вирішальне значення для здатності Росії вести війну проти України». У середині травня 2022 року стало відомо, що Бурико залишає «Сбербанк».

«Сбербанк» потрапив під санкції США у квітні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Незабаром після цього кілька високопоставлених керівників та членів ради директорів залишили організацію.

Нагадаємо, Російська Федерація відклала плани щодо збільшення втричі річного виробництва скрапленого газу. Заступник російського премʼєр-міністра Олександр Новак визнав, що це результат дії західних санкцій.

Росія прагнула отримати 20% світового ринку СПГ до 2030 року. Однак санкції США та інших країн обмежили фінансування проєктів і поставок за кордон.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США оголосило про часткове призупинення санкційних обмежень щодо ключових фінансових установ Російської Федерації.

До слова, Міністерство фінансів США виключило з переліку санкційних обмежень декілька іноземних компаній та фізичних осіб, які раніше були помічені у співпраці з російським оборонним сектором. Офіційні причини такого кроку наразі не оприлюднені.

санкції США Сбербанк Росії

