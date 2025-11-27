Турецька акторка відсвяткувала день народження у Москві та обурила українців (фото)

Росіяни засипали турецьку акторку компліментами через її візит до Москви

Популярна турецька акторка Ханде Ерчел знову опинилася у вирі гучного скандалу та критики. Вже вдруге за рік акторка приїхала до Росії на презентацію свого нового фільму. У мережі українців обурила позиція акторки, а росіяни засипали її компліментами та зізнаннями у коханні. Про це пише «Главком».

Більшість коментарів, де росіяни раділи приїзду турецькою акторки до Москви, можна спостерігати під її дописами в Instagram, які вона нещодавно опублікувала. Акторка похизувалася у своєму блозі світлинами з прем’єри фільму у Росії, де вона грає головну роль. А також кадрами зі свого дня народження, яке вона відсвяткувала в одному з ресторанів Москви, позначивши у дописі геолокацію столиці країни–терористки. Ба більше, акторка повідомила про прем'єру турецького фільму в Росії російською мовою.

Турецька акторка відсвяткувала свій день народження в одному з ресторанів Москви фото: Іnstagram/handemiyy

Крім цього, вона неодноразово сфотографувалася на тлі Червоної площі та виклала фото вулиць Москви, що потішило росіян у коментарях.

Турецька акторка неодноразово сфотографувалася на тлі Червоної площі фото: Іnstagram/handemiyy

Однак такої поїздки та любові до Росії не підтримали українці. У коментарях вони нагадали турецькій акторці, що Росія щодня вбиває українців та обстрілює мирні міста України. Про це українські користувачі писали у соцмережі Threads та під дописами Ханде Ерчел у Москві.

У мережі українців обурила позиція турецької акторки, яка відвідала Москву фото: скриншот Іnstagram/handemiyy

Одна з користувачок зауважила, що не розуміє позицію акторки. За її словами, Ханде Ерчел займається волонтерством та захищає права жінок та дітей, однак відвідує Росію, яка їх вбиває. «Я не пишу про підтримку України, вона не зобовʼязана цього робити. Але будучи проактивно-соціальною людиною, яка пропагує донатити для онкохворих, підтримує дитячі будинки, проти насилля над жінками і пропагує безпеку жінок та дітей – абсурд їхати в країну, яка вбиває людей і є терористом», – висловилася українка.

У мережі українців обурила позиція турецької акторки фото: скриншот із соцмережі Threads

Ханде Ерчел відвідувала Москву на початку цього року в рамках промо-туру нового фільму «Залиш це вітру», де вона також зіграла головну роль. Тоді вона заявила, що хоче прогулятися Червоною площею та вулицями Москви. Відомо, що вона мала зіграти роль у турецькій адаптації російського серіалу «Нирка».

