Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Турецька акторка відсвяткувала день народження у Москві та обурила українців (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Популярна турецька акторка Ханде Ерчел вдруге приїхала до Росії на презентацію свого нового фільму
фото: Іnstagram/handemiyy

Росіяни засипали турецьку акторку компліментами через її візит до Москви

Популярна турецька акторка Ханде Ерчел знову опинилася у вирі гучного скандалу та критики. Вже вдруге за рік акторка приїхала до Росії на презентацію свого нового фільму. У мережі українців обурила позиція акторки, а росіяни засипали її компліментами та зізнаннями у коханні. Про це пише «Главком».

Більшість коментарів, де росіяни раділи приїзду турецькою акторки до Москви, можна спостерігати під її дописами в Instagram, які вона нещодавно опублікувала. Акторка похизувалася у своєму блозі світлинами з прем’єри фільму у Росії, де вона грає головну роль. А також кадрами зі свого дня народження, яке вона відсвяткувала в одному з ресторанів Москви, позначивши у дописі геолокацію столиці країни–терористки. Ба більше, акторка повідомила про прем'єру турецького фільму в Росії російською мовою.

Турецька акторка відсвяткувала свій день народження в одному з ресторанів Москви
Турецька акторка відсвяткувала свій день народження в одному з ресторанів Москви
фото: Іnstagram/handemiyy

Крім цього, вона неодноразово сфотографувалася на тлі Червоної площі та виклала фото вулиць Москви, що потішило росіян у коментарях.

Турецька акторка неодноразово сфотографувалася на тлі Червоної площі
Турецька акторка неодноразово сфотографувалася на тлі Червоної площі
фото: Іnstagram/handemiyy

Однак такої поїздки та любові до Росії не підтримали українці. У коментарях вони нагадали турецькій акторці, що Росія щодня вбиває українців та обстрілює мирні міста України. Про це українські користувачі писали у соцмережі Threads та під дописами Ханде Ерчел у Москві.

У мережі українців обурила позиція турецької акторки, яка відвідала Москву
У мережі українців обурила позиція турецької акторки, яка відвідала Москву
фото: скриншот Іnstagram/handemiyy

Одна з користувачок зауважила, що не розуміє позицію акторки. За її словами, Ханде Ерчел займається волонтерством та захищає права жінок та дітей, однак відвідує Росію, яка їх вбиває. «Я не пишу про підтримку України, вона не зобовʼязана цього робити. Але будучи проактивно-соціальною людиною, яка пропагує донатити для онкохворих, підтримує дитячі будинки, проти насилля над жінками і пропагує безпеку жінок та дітей – абсурд їхати в країну, яка вбиває людей і є терористом», – висловилася українка.

У мережі українців обурила позиція турецької акторки
У мережі українців обурила позиція турецької акторки
фото: скриншот із соцмережі Threads

Ханде Ерчел відвідувала Москву на початку цього року в рамках промо-туру нового фільму «Залиш це вітру», де вона також зіграла головну роль. Тоді вона заявила, що хоче прогулятися Червоною площею та вулицями Москви. Відомо, що вона мала зіграти роль у турецькій адаптації російського серіалу «Нирка».

Раніше «Главком» писав про те, що АТБ потрапив у скандал через рекламу з Лаймою Вайкуле, яка заспівала «Щедрик». Латвійська співачка Лайма Вайкуле знялася в рекламі української мережі продуктових супермаркетів АТБ. Вона виконала українську народну пісню «Щедрик» Миколи Леонтовича з латвійським хором. Через це АТБ зазнало критики від українців, яким така ініціатива не сподобалася.

Читайте також:

Теги: Туреччина росія скандал Москва акторка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Bloomberg: США тиснуть на Угорщину для зупинки імпорту російської нафти
Bloomberg: США тиснуть на Угорщину для зупинки імпорту російської нафти
28 жовтня, 04:36
Тетяна Монтян з 2021 року проживає на території Росії
Путіністка Монтян потрапила до російського переліку терористів і екстремістів
27 жовтня, 18:18
РФ посилила наступ на Донеччині: названо мету
РФ посилила наступ на Донеччині: названо мету
28 жовтня, 07:42
Глава угорського уряду та російський диктатор проведуть четверту зустріч з початку 2022 року
Орбан зустрінеться з Путіним до кінця тижня – Euronews
Вчора, 19:02
Україну схиляють до невигідної угоди – AP
Україну схиляють до невигідної угоди – AP
Вчора, 22:14
Сергій Рябков стверджує, що Росія виключає можливість поступок для укладання мирної угоди з Україною
Путін відмовився йти на поступки для завершення війни
Вчора, 16:53
Олександр Свіщов – президент Федерації водного поло України
Олександр Свіщов емоційно «розніс» рішення World Aquatics про допуск росіян
7 листопада, 11:11
Семеро начальників рекрутингових пунктів були відправлені на фронт до мотострілецьких полків 5-ї, 35-ї та 29-ї армій
РФ карає рекрутерів, які не виконують план мобілізації: подробиці від ГУР
12 листопада, 09:36
Зростання видобутку РФ та страх санкцій призвели до скупчення нафти
Нафта РФ «застрягла»: Bloomberg фіксує безпрецедентне накопичення сировини через санкції
13 листопада, 11:06

Шоу-біз

Турецька акторка відсвяткувала день народження у Москві та обурила українців (фото)
Турецька акторка відсвяткувала день народження у Москві та обурила українців (фото)
«Бахнули по келишку вина для сміливості». Ольга Сумська розповіла про свою першу зраду
«Бахнули по келишку вина для сміливості». Ольга Сумська розповіла про свою першу зраду
Маколей Калкін планує продовження легендарного «Сам удома»
Маколей Калкін планує продовження легендарного «Сам удома»
Ольга Сумська зізналася, як їй вдалося пробачити зраду чоловіка
Ольга Сумська зізналася, як їй вдалося пробачити зраду чоловіка
Павло Зібров розповів, як дружина врятувала його від смерті
Павло Зібров розповів, як дружина врятувала його від смерті
Подорож у Різдво «Укрзалізницею» та другий «Зоотрополіс». Кінопрем'єри тижня
Подорож у Різдво «Укрзалізницею» та другий «Зоотрополіс». Кінопрем'єри тижня

Новини

В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
Сьогодні, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Сьогодні, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua