Тисячі доларів. Зірка серіалу «Кріпосна» озвучила свій найбільший гонорар

Наталка Денисенко працює в кадрі вже понад 10 років
фото: Instagram/natalka_denisenko

Наталка Денисенко – одна з топових акторок сучасного українського кінематографа

Акторка театру та кіно Наталка Денисенко озвучили розмір свого гонорару. Також 35-річна зірка назвала найбільшу суму, яку отримувала за один знімальний день. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телепроєкт «Ранок у великому місті».

Акторка розповіла, що зазвичай актори отримують 10-20 тисяч грн за знімальний день. В неї ж гонорар вищий за цей показник. За словами Денисенко, за повну робочу зміну, яка триває до 12 годин, вона отримує майже 1000 доларів (приблизно 41 тис. грн).

Втім, це далеко не найбільша сума, яку виплатили Денисенко за участь в знімальному проєкті. І йдеться не про кіно чи серіал. «За зйомки було 5 тисяч доларів, але це знімальний день як реклама. Це, звичайно, зависокий гонорар. Так не платять», – зауважила акторка.

Наталка Денисенко закінчила університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, здобувши фах режисерки та ведучої телепрограм. У кіно дебютувала 2011 року в серіалі «Щоденники Темного», а згодом отримала популярність завдяки ролям у таких проєктах, як «Кріпосна», «Століття Якова», «Зв’язок», «Будиночок на щастя». Наталка також є акторкою дубляжу.

Окрім акторської роботи, Денисенко реалізує творчі благодійні ініціативи, серед яких – вечори «Наталка-Читалка». На них зірка театру та кіно читає українську поезію. В травні розлучилась з актором, військовослужбовцем Андрієм Федінчиком. Пара була разом вісім років і виховує сина.

Раніше «Главком» писав, що Наталка Денисенко встала на захист свого друга та колеги Тараса Цимбалюка.

