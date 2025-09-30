Головна Скотч Шоу-біз
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розлучилися після 19 років шлюбу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Ніколь Кідман вийшла заміж за Кіта Урбана у 2006 році
фото: Taylor Hill/WireImage

Кіт Урбан та Ніколь Кідман живуть нарізно з початку літа

58-річна володарка «Оскара» Ніколь Кідман і 57-річний кантрі-співак Кіт Урбан вирішили розійтися після майже 19 років спільного життя. Як повідомляє «Главком» із посиланням на власні джерела TMZ, ініціатором розлучення став Кіт Урбан. Акторка, за словами інсайдерів, не хотіла розставатися і до останнього намагалася врятувати шлюб.

Джерела видання стверджують, що пара живе роздільно з початку літа. Кіт Урбан нібито вже придбав власне житло в Нешвіллі і покинув сімейний маєток, розташований у тому ж місті. 

Ніколь Кідман вийшла заміж за австралійського кантрі-співака Кіта Урбана у 2006 році, лише через півтора року після знайомства. У пари є дві дочки: Сандей Роуз (17 років, нещодавно почала кар'єру моделі) та Фейт Маргарет (14 років), яка народилася за допомогою сурогатного материнства.

Ніколь Кідман та Кіта Урбана називали однією із найміцніших пар Голлівуду
Ніколь Кідман та Кіта Урбана називали однією із найміцніших пар Голлівуду
фото: instagram.com/nicolekidman

Протягом багатьох років подружжя регулярно з'являлося разом на червоних доріжках, публічно висловлювало любов одне до одного в соціальних мережах і давало спільні інтерв'ю.

До шлюбу з Урбаном Кідман була одружена з актором Томом Крузом. 

Ніколь Кідман – лауреатка премії «Оскар» 2003 року за роль Вірджинії Вулф у фільмі «Години». Вона також є володаркою шести премій «Золотий глобус» двох премій «Еммі» та має іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Серед її найвідоміших робіт: «Із широко заплющеними очима», «Мулен Руж» , «Догвілль» та ін.

Кіт Урбан – дворазовий лауреат премії «Греммі». Загалом він випустив вісім студійних альбомів, останній з яких, Get Closer, вийшов у 2010 році.

Нагадаємо, агентство з інтеграції, міграції та надання притулку Португалії отримало заяву на отримання посвідки на проживання від австралійсько-американської актриси Ніколь Кідман. Акторка  приглядається до елітного житлового комплексу Costa Terra Golf & Ocean Club, будинок у якому коштує не один мільйон доларів

Теги: розлучення Ніколь Кідман акторка

Ніколь Кідман та Кіт Урбан розлучилися після 19 років шлюбу
