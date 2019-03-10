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    Шоу-биз

    «Тринадцатая» из «Доктора Хауса» празднует 35-летие. Соблазнительные фотосессии Оливии Уайлд

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    «Тринадцатая» из «Доктора Хауса» празднует 35-летие. Соблазнительные фотосессии Оливии Уайлд
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    Оливия Уайлд – американская актриса, которую зрители знают по ролям в подростковом телесериале «Одинокие сердца» и криминальном сериале «Братья Доннелли».

    Популярность актрисе принесли съемки в знаменитом медицинском драматическом сериале «Доктор Хаус», в котором Оливия попала в основной актерский состав

    Зрители знают Оливию Уайлд по роли Реми Хадли (Тринадцатой) в сериале «Доктор Хаус». Но ее карьера началась намного скромнее задолго до этой роли. Сначала девушка помогала подбирать актеров, а ее собственный актерский дебют состоялся уже в 2000-х.

    В 2003 году Оливия снялась в сериале «Кожа». В 2004 году Оливия Уайлд сыграла стерву Келли в картине «Соседка». В том же году ее пригласили на роль Алекс Келли в сериале «Одинокие сердца».

    В 2007 году зрители снова увидели Оливию Уайлд на экране – она сыграла главную роль в «Братьях Доннелли». После этих съемок ее включили в основной актерский состав «Доктора Хауса».

    Роль в сериале «Доктор Хаус» принесла Уайлд мировую популярность. Но останавливаться актриса не собирается – считает, что пика карьеры еще не достигла.

    В 2009 году она снялась в фильме «И сотворил Бог человека».

    В этом же году Оливия Уайлд снялась в фотосессии для мужского глянцевого журнала Maxim и заняла первое место в составленном изданием рейтинге самых сексуальных женщин мира. В топ-100 журнала Оливия попадала не единожды. Актриса занимала 61-е место в 2006 году, 97-е место в 2008 году и 5-е – в 2012.

    В 2011 году Оливия играет главную женскую роль в кинокомиксе «Ковбои против пришельцев». В 2013 году актриса сыграла главную роль в драме «Любовь по рецепту и без», где появилась в образе роковой красотки, кардинально меняющей жизнь скучного фармацевта. В этом же году Оливия появилась в картине «Собутыльники».

    В 2014 году Оливия сыграла главную роль в мелодраме «Третья персона». В 2015 году актриса появилась в главной роли в триллере «Эффект Лазаря». В конце 2015 года на экраны вышла рождественская комедия «Любите Куперов», в которой Оливия Уайлд сыграла роль Элеанор.

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    14 февраля 2016 года на американские телеэкраны вышел музыкальный сериал «Винил», в котором Оливия Уайлд исполнила роль Девон Финестры. Ретро-драма рассказывает о музыкальной индустрии Америки 70-х, в эпоху заката рок-н-ролла.

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