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20-річна донька Полякової вийшла заміж

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Марія Полякова побралася з Еденом Пассареллі
фото: marypoppers1/Instagram

Обранцем Марії Полякової став музикант-іноземець

Донька української співачки Олі Полякової Марія вийшла заміж за американського музиканта Едена Пассареллі. Про це дівчина повідомила в Instagram, передає «Главком».

«Ну що, щойно побралися», – написала Марія Полякова.

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Допис, поширений Maria Polyakova (@marypoppers1)

Також Марія Полякова похизувалася зі своїм чоловіком обручками.

20-річна донька Полякової вийшла заміж фото 1

Оля Полякова вже прокоментувала заміжжя доньки. У коментарях до допису Марії Полякової вона написала: «Маруся! Не даремно тато тебе вилюбив і випестив! Ти знайшла абсолютно такого ж чоловіка! Най він любить тебе та балує підтримує і боготворить все життя! І ти відповідай любов'ю».

20-річна донька Полякової вийшла заміж фото 2

Також артистка назвала чоловіка доньки сином.

20-річна донька Полякової вийшла заміж фото 3

Зауважимо, Марія Полякова навчається в музичному коледжі Берклі в США. Обранець дівчини також там вчиться.

Раніше Маша Полякова на своїй сторінці опублікувала відео, на якому хлопець освідчився їй. На відео обранець дівчини, Еден Пасареллі, з букетом у руках виказує промову, де зізнається у коханні й пропонує стати його дружиною. Після слів хлопця Маша Полякова відповіла: «Так».

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Теги: весілля Оля Полякова

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