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    Шоу-биз

    У Дэвида Бекхэма забрали водительское удостоверение

    • Розсилка
    У Дэвида Бекхэма забрали водительское удостоверение

    Причиной стал мобильный телефон

    Вчера в Лондоне, в суде Bromley Magistrates Court, состоялось заседание по делу Дэвида Бекхэма. Еще в прошлом ноябре экс-футболисту было предъявлено правонарушение: он был замечен за рулем автомобиля с телефоном в руке. В Великобритании это запрещено законом.

    Судья вынес решение о лишении Дэвида водительских прав на полгода, плюс ко всему он должен выплатить штраф в размере 750 фунтов стерлингов.

    В прошлом году Дэвид не только ездил с телефоном за рулем, но и превышал допустимую скорость. Он двигался со скоростью 59 миль в час в зоне, где разрешена скорость не более 40 миль в час. Но тогда адвокат Дэвида, мистер Фриман, сумел освободить его от наказания. 

     

    Джерело: Hello!

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