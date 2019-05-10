У Дэвида Бекхэма забрали водительское удостоверение



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Причиной стал мобильный телефон

Вчера в Лондоне, в суде Bromley Magistrates Court, состоялось заседание по делу Дэвида Бекхэма. Еще в прошлом ноябре экс-футболисту было предъявлено правонарушение: он был замечен за рулем автомобиля с телефоном в руке. В Великобритании это запрещено законом.

Судья вынес решение о лишении Дэвида водительских прав на полгода, плюс ко всему он должен выплатить штраф в размере 750 фунтов стерлингов.

В прошлом году Дэвид не только ездил с телефоном за рулем, но и превышал допустимую скорость. Он двигался со скоростью 59 миль в час в зоне, где разрешена скорость не более 40 миль в час. Но тогда адвокат Дэвида, мистер Фриман, сумел освободить его от наказания.

Джерело: Hello!