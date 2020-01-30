У Криштиану Роналду 200 миллионов подписчиков в Инстаграме. Это новый рекорд



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На своих публикациях в сети Криштиану зарабатывает около €43 миллионов ежегодно, тогда как его зарплата в «Ювентусе» составляет €30 миллионов

В среднем, публикации футболиста собирают в сети около 7 миллионов лайков

Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по количеству подписчиков в Инстаграме - их у него стало 200 миллионов.

«Вау, 200 миллионов! Спасибо каждому, что разделяете этот путь со мной», – написал Криштиану, отметив этот знаменательный момент.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 29 Янв 2020 в 9:09 PST

Следующие строчки в рейтинге занимают Ариана Гранде и Дуэйн «Скала» Джонсон, у которых 173 и 169 миллионов подписчиков соответственно. Далее идут Селена Гомес, Ким Кардашьян и Кайли Дженнер. А соперник Роналду по футбольному полю - Лионель Месси, которого "фолловит" 141 миллион человек, расположился на седьмой позиции.

Отметки 150 миллионов Криштиану достиг год назад, а в 2017-м у него было 100 миллионов. Нельзя не отметить, что такой стремительный рост его подписчиков начался после того, как Криштиану закрутил роман с моделью Джорджиной Родригес. И дело отнюдь не в популярности спутницы футболиста - до встречи с ним она работала продавцом в магазине и ее никто не знал. В отличие от других футболистов, теперь в аккаунте Роналду буквально через публикацию - семейные фото, романтичные селфи с возлюбленной и прочие откровения на тему личной жизни, которые привлекают подписчиков, как показывает практика, куда больше, чем отчеты с тренировок.

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