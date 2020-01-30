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    Шоу-биз

    У Криштиану Роналду 200 миллионов подписчиков в Инстаграме. Это новый рекорд

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    <p>На своих публикациях в сети Криштиану зарабатывает около &euro;43 миллионов ежегодно, тогда как его зарплата в &laquo;Ювентусе&raquo; составляет &euro;30 миллионов</p> <div></div> - У Криштиану Роналду 200 миллионов подписчиков в Инстаграме. Это новый рекорд

    На своих публикациях в сети Криштиану зарабатывает около €43 миллионов ежегодно, тогда как его зарплата в «Ювентусе» составляет €30 миллионов

    В среднем, публикации футболиста собирают в сети около 7 миллионов лайков

    Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по количеству подписчиков в Инстаграме - их у него стало 200 миллионов.

    «Вау, 200 миллионов! Спасибо каждому, что разделяете этот путь со мной», – написал Криштиану, отметив этот знаменательный момент.

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    Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

    Следующие строчки в рейтинге занимают Ариана Гранде и Дуэйн «Скала» Джонсон, у которых 173 и 169 миллионов подписчиков соответственно. Далее идут Селена Гомес, Ким Кардашьян и Кайли Дженнер. А соперник Роналду по футбольному полю - Лионель Месси, которого "фолловит" 141 миллион человек, расположился на седьмой позиции.

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    У Криштиану Роналду 200 миллионов подписчиков в Инстаграме. Это новый рекорд
    У Криштиану Роналду 200 миллионов подписчиков в Инстаграме. Это новый рекорд
    У Криштиану Роналду 200 миллионов подписчиков в Инстаграме. Это новый рекорд
    У Криштиану Роналду 200 миллионов подписчиков в Инстаграме. Это новый рекорд
    У Криштиану Роналду 200 миллионов подписчиков в Инстаграме. Это новый рекорд
    У Криштиану Роналду 200 миллионов подписчиков в Инстаграме. Это новый рекорд
    У Криштиану Роналду 200 миллионов подписчиков в Инстаграме. Это новый рекорд
    У Криштиану Роналду 200 миллионов подписчиков в Инстаграме. Это новый рекорд
    У Криштиану Роналду 200 миллионов подписчиков в Инстаграме. Это новый рекорд
    У Криштиану Роналду 200 миллионов подписчиков в Инстаграме. Это новый рекорд
    У Криштиану Роналду 200 миллионов подписчиков в Инстаграме. Это новый рекорд
    У Криштиану Роналду 200 миллионов подписчиков в Инстаграме. Это новый рекорд

    Отметки 150 миллионов Криштиану достиг год назад, а в 2017-м у него было 100 миллионов. Нельзя не отметить, что такой стремительный рост его подписчиков начался после того, как Криштиану закрутил роман с моделью Джорджиной Родригес. И дело отнюдь не в популярности спутницы футболиста - до встречи с ним она работала продавцом в магазине и ее никто не знал. В отличие от других футболистов, теперь в аккаунте Роналду буквально через публикацию - семейные фото, романтичные селфи с возлюбленной и прочие откровения на тему личной жизни, которые привлекают подписчиков, как показывает практика, куда больше, чем отчеты с тренировок.

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    знаменитости селфи социальная сеть Instagram
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