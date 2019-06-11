Розовый парик и яркое платье: Алла Костромичева в день своего рождения кардинально сменила образ



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Алла Костромичева

Ведущая проекта «Топ-модель по-украински» отпраздновала день рождения в платье из 100 метров фатина и огромном розовом парике

День рождения популярной украинской телеведущей и модели Аллы Костромичевой прошел в одном из столичных ночных клубов.

«В Киеве очень не хватает ярких вечеринок. На идею #alladivаparty меня натолкнули сериалы «Поза» и «Париж в огнях». Я подумала, что Киеву не хватает див. Мы много работаем, выходим из дому ненакрашенными и вообще забываем, как это – наряжаться и чувствовать себя королевами. Я понимаю, что сейчас весь мир стремится к минимализму, а мода – к простоте и комфорту. Но иногда так хочется праздника, блесток, страз, да просто побыть девочкой! Современный мир и ритм жизни редко дает людям возможность быть яркими. И я решила сделать своим друзьям подарок в свой день рождения – подарить им возможность эксперимента. Побыть без оценок, побыть собой», - рассказала Scotch Алла Костромичева.

И это у Аллы однозначно получилось. Дресс-код вечеринки – дивы, гротеск, эпатаж, сатира, скандал, диско – выдержали практически все гости. Ведущая даже предусмотрела отдельную комнатку с ширмой, где можно было сменить образы с повседневного на праздничный. А еще пригласила визажиста, который у грим-столика превращал всех желающих в див с помощью блесток и накладных ресниц.

Хотя половина гостей, которые заходили в зал, с первого взгляда именинницу просто не узнавали. И не мудрено. Огромный бело-розовый парик, линзы, закрывающие зрачок, и сумасшедший макияж. Над образом Алла работала вместе со стилистом проекта «Топ-модель по-украински», дизайнером и художником Юрием Вариводой.

«Я изучила множество референсов, перебрала десятки вариантов, – рассказывает ведущая Нового канала Костромичева. – Изначально поняла, что мой наряд будет цвета фуксии. Для платья мы купили 70 метров фатина, но его не хватило! Пришлось докупать. На одну только юбку ушло почти 100 метров ткани. А когда ребята сшили корсет к наряду, я поняла, что все будет идеально. У меня в нем талия – где-то 53 см (смеется). Ботфорты в пайетках мне тоже делали на заказ – закончили за пару часов до вечеринки. А на репетицию прически и макияжа ушло пять часов», - призналась ведущая Нового канала.

Стоит отметить, что поздравить телеведущую пришли ее коллеги и друзья. Среди них были замечены: Сергей Никитюк, дизайнеры Владимир Демчинский и Жан Грицфельдт, Соня Плакидюк и многие другие. Как это было смотрите прямо сейчас.