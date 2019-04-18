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    Ангел Victoria's Secret празднует день рождения: яркие фотосессии Роузи Хантингтон-Уайтли

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    Роузи Хантингтон-Уайтли - Ангел Victoria's Secret празднует день рождения: яркие фотосессии Роузи Хантингтон-Уайтли
    Роузи Хантингтон-Уайтли
    theplace.ru

    Биография Роузи началась 18 апреля 1987 года в английском Плимуте

    Карьеру Роузи начала, будучи школьницей. В 15 лет лондонское модельное агентство «Profile» заметило девушку. В Хантингтон-Уайтли сочетаются прекрасные внешние данные для модели (рост 175 см, вес 54 кг, параметры фигуры 81/61/86,5).

    В 16 лет, закончив школу, Роузи провела первую презентацию для фирмы джинсовой одежды «Levi's». С этого момента карьера пошла вверх. В 2004 году она снималась для «Teen Vogue», в том же году дебютировала на подиумах Нью-Йорка с Наоми Кэмпбелл.

    Дела у Роузи шли все лучше и лучше, в 2006 году девушка начала сотрудничество со всемирно известной фирмой «Victoria's Secret». С 2008 по 2011 Роузи становится «ангелом» компании. В этот же период модель заключает контракт с модным домом «Burberry» и попадает на обложку британской версии «Vogue».

    В 2010 году модель позировала обнаженной для ежегодного календаря «Pirelli», участвовала в съемках коллекции нижнего белья от «Monsoon», «Thomas Wylde» и «Full Circle». Роузи появлялась на обложках «Harper's Bazaar Russia» и GQ UK, а для «Love Magazine» снялась в стиле пин-ап. В том же году известный фотограф Rankin (Джон Рэнкин Уоделл) выпустил книгу «Ten Times Rosie».

    В 2011 году девушка появилась на обложках «Elle» и GQ, дала интервью журналу «Maxim» и стала лицом нового аромата от «Burberry». В 2013 году модель снялась вместе с Хеленой Бонэм-Картер в рождественском ролике «Marks & Spencer» и стала лицом австралийской косметической фирмы «Model Co».

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    За время карьеры Роузи Хантингтон-Уайтли стала лицом брендов «Dolce & Gabbana», «Givenchy», «Prada», «Valentino» и других.

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