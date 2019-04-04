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    Шоу-биз

    Участница «Топ-модели по-украински» возвращается на экраны

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    Участница «Топ-модели по-украински» возвращается на экраны

    Ярослава Крутова примеряла неожиданные образы на съемках шоу«Кто против блондинок?»

    Соскучились по участникам «Топ-модели по-украински»? Не грустите. Во-первых, команда проекта уже принялась за съемки нового сезона реалити. А во-вторых, в шоу «Кто против блондинок?» вы сможете увидеть татуированную экстрим-модель Ясю Крутову.

    «На проекте «Топ-модель по-украински» меня «перевоплотили» в брюнетку, хотя до этого я носила светлые волосы, – рассказала Ярослава. – Почти год проходила темненькой, и недавно снова решила вернуться в блонд. Когда подписчики в соцсетях увидели мое преображение, то сразу же предложили принять участие в «Кто против блондинок?» Подумала, что это интересная идея. И вот я здесь!»

    Вы сможете увидеть Ярославу в самых невероятных образах в нескольких выпусках шоу. Например, в латексной форме полицейских или нежном прозрачном платье с блестками. А в одной из программ Яся даже стала топ-блондинкой!

     «Специально к съемкам я не готовилась, но почти на все вопросы отвечала правильно! – говорит Ярослава. – Вообще не верю в дурацкие стереотипы о блондинках. Цвет волос абсолютно не говорит об интеллекте, тем более, сейчас его можно очень быстро поменять. Кстати, самым сложным во время съемок было долго стоять на каблуках».

    В одном из выпусков «Кто против блондинок?» компанию Ярославе составит еще одна участница «Топ-модели по-украински» – Леночка Феофанова. Вот это будет шоу!

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