Участник One Direction шокировал признанием о зависимости и суицидальных мыслях

Артист страдал от алкоголизма во времена выступлений в группе

Один из участников бойз-бенда One Direction Лиам Пейн дал новое интервью, в котором откровенно рассказал о личных проблемах во времена существования мегауспешной группы. Оказывается, во время туров у Лиама начались серьезные проблемы с алкоголем и другими веществами. «Мое лицо было тогда в 10 раз шире. Лучше всего нас могли защитить, закрыв в номере. А что есть в номере? Мини-бар. Так продолжалось годами», — объяснил 27-летний певец, которому было всего 16 лет, когда он стал частью 1D. Лиам также уточнил, что зависимость привела его к мыслям о суициде: «Я об этом никогда не говорил. Было очень, очень плохо».

Группа One Direction распалась в 2015-м, когда коллектив покинул Зейн Малик и остальные парни тоже решили сосредоточиться на сольных карьерах. В 2017-м Лиам стал отцом: певица Шерил Коул, которая старше Пейна на десять лет, родила от него сына, однако вскоре отношения пары развалились.

Ранее «Скотч» сообщал, что Монатик впервые рассказал, как справился с новостью о смерти отца перед концертом.

Монатик добавил, что именно тогда четко понял, какая нелегкая профессия артиста. Звезда плакал на сцене, впрочем, этого не заметили.

«Хорошо, что много танцую. Пот смешался со слезами, никто ничего не заметил, но это было очень-очень тяжело», — признался певец.