Участник «Топ-модели по-украински» признался, что его гнобят в соцсетях из-за разрыва с девушкой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ваня Кияница

Во время телекастинга «Топ-модели по-украински» Ваня Кияница утверждал, что вне проекта у него есть девушка

А уже через пару дней начал обниматься с участницей реалити Алисой Головневой. Естественно, поклонники проекта возмутились и начали строчить Ване в соцсети гневные сообщения.

Во время онлайн-конференции на сайте Нового канала Ване пришлось объяснить поклонникам, с кем он все-таки встречался, и кому изменял.

«Когда шел на проект, у меня действительно были отношения, – заявил Ваня. – Но на тот момент я не понимал, продолжать их или нет. У нас было все сложно... До этого мы несколько раз расставались и снова мирились. Поэтому в интервью я и сказал, что вроде девушка есть, а вроде и нет. Когда вылетел, то, конечно же, рассказал ей, что на проекте у меня были отношения с другой. Естественно, узнал о себе много «хорошего». Например, что я падла. Правда, после этого девушка еще пару раз пыталась меня вернуть. Во всяком случае, мне так кажется».

Отношения с Алисой, по словам Вани, стали для него вспышкой. Романа на проекте парень не планировал. Но когда встретился с девушкой взглядом во время первого конкурса в 30-ке, понял: пропал. Но и с Головневой Кияница тоже расстался. Говорит, любви помешало расстояние – парень живет в Киеве, а девушка – в Харькове. И сейчас парень свободен, как ветер.

«Во время съемок проекта мне не казалось, что отношения с Алисой могут нам как-то помешать, – рассказал Кияница во время онлайн-конференции на Новом канале. – Но сейчас понимаю, что не стоило так вовлекаться в этот роман. Я очень переживал. Не столько за себя, сколько за Алису. Она, наверное, тоже. И это мешало нам сосредоточиться на работе».