Участники «Евровидения-2019»: дуэт из Словении - Зала Краль и Гашпер Шантл



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theworldnews.net

Дуэт был основан не так давно, но уже успел обрести популярность

Выступать в дуэте певица Зала Краль и мультиинструменталист Гашпер Шантл начали в 2018, когда Шантл пригласил девушку стать голосом его песен. После нескольких удачных музыкальных экспериментов артисты выпустили три сингла «Valovi», «Baloni» и «S teboi» в 2018 году, а уже в феврале 2019 года представили на суд меломанов свой дебютный мини-альбом

На сцене международного песенного конкурса «Евровидение-2019» музыканты исполнят инди-поп-балладу Sebi, которая расскажет о быстротечности нашей жизни и о том, как важно принимать друг друга и беречь отношения.

Стоит отметить, что Зала Краль и Гашпер Шантл выступят в первом полуфинале международного песенного конкурса, который состоится 14 мая.