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    Шоу-биз

    Участники романтического проекта «Наречена для тата» ждут ребенка

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    Юрий Шпилька и Татьяна Сирица - Участники романтического проекта «Наречена для тата» ждут ребенка
    Юрий Шпилька и Татьяна Сирица

    Меньше года назад герои первого сезона романтического реалити «Наречена для тата» – молодой отец Юрий Шпилька и его возлюбленная Татьяна Сирица – заявили о свадьбе

    Вторая радостная новость не заставила себя долго ждать: Юра и Таня ждут пополнения в семье! Совсем скоро у них родится сын. 

    Роды запланированы на конец весны. С именем для будущего малыша пара пока еще не определилась.

    Татьяна Сирица призналась, что рождение ребенка – запланированный и важный шаг для их пары.

    «Мы планировали пополнение в семье после свадьбы. Так и случилось. Мне стало плохо на следующий день. Сначала думала, что из-за нервов. Через неделю сделала тест на беременность, а там – две полоски! Получили на медовый месяц такой вот подарок (улыбается). Раньше времени не хотели рассказывать, возможно, из-за суеверий. Но теперь я готова сообщить: совсем скоро нас станет больше», – улыбаясь, рассказывает Таня. 

    Сын Юрия – Юрчик – позитивно отреагировал на новость и с волнением ждет появления еще одного члена семьи.

    «Честно сказать, я думал, что Юрчик воспримет новость в штыки, так как он был единственным ребенком в семье. Но когда мы поехали в Черкассы на УЗИ, и врачи сообщили нам, что будет мальчик, Юрчик заулыбался. Он был действительно рад», – признался молодой отец.

    «Я благодарна проекту за знакомство с Юрой. Такое ощущение, что это реалити было создано для того, чтобы мы сошлись. Мне кажется, мы бы никогда не встретились при других обстоятельствах. А если бы и встретились, то, скорее всего, просто прошли бы мимо», – добавила Таня. 

    Напомним, что Юрий Шпилька и Татьяна Сирица познакомились в прошлом году в проекте «Наречена для тата», где одинокие папы с детьми ищут вторую половинку. По правилам реалити, участницы проводят месяц в семье героя. Пара вместе занимается бытом, присматривается друг к другу и пробует построить отношения. После участия в проекте Таня и Юра поженились.

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    Участники романтического проекта «Наречена для тата» ждут ребенка
    Участники романтического проекта «Наречена для тата» ждут ребенка
    Участники романтического проекта «Наречена для тата» ждут ребенка
    Участники романтического проекта «Наречена для тата» ждут ребенка
    Участники романтического проекта «Наречена для тата» ждут ребенка
    Участники романтического проекта «Наречена для тата» ждут ребенка

    Кстати, уже этой осенью, поклонники проекта увидят второй сезон реалити на телеканале Стб.

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