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    Шоу-биз

    Ученые назвали 10 самых воодушевляющих песен в мире

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    Ученые назвали 10 самых воодушевляющих песен в мире
    sportizdorovie.ru

    Музыка всегда была очень мощным инструментом влияния на человека и его настроение

    Некоторые музыкальные композиции способны растрогать до слез или напомнить о чем-то плохом, а некоторые наоборот – воодушевляют и придают сил. Ученые выяснили, какие музыкальные творения относятся к последним, и составили список из 10 самых-самых.

    На первом месте оказалась песня группы Queen – Don’t Stop Me Now, именно ее ученые сочли самой воодушевляющей в мире.

    Об этом заявил голландский нейробиолог Якоб Йолий, который определил первенство по специальной формуле. Она измеряет темп, тональность, в которой песня была написана, и число использованных аккордов. Он также добавил, что текст песни имеет очень большое значение.

    «Хорошая песня – очень личная. Музыка тесно связана с памятью и эмоциями, и эти ассоциации сильно определяют, улучшит ли песня настроение или нет, но есть некоторые критерии, по которым можно создать музыку для хорошего настроения», – говорит голландец.

    Так выглядит топ-10 самых воодушевляющих песен мира:

    10. Katrina & the Waves – Walking on Sunshine

    9. Gloria Gaynor – I Will Survive

    8. Bon Jovi – Livin’ on a Prayer

    7. Cyndi Lauper – Girls Just Wanna Have Fun

    6. The Monkees – I’m a Believer

    5. Survivor – Eye of the Tiger

    4. Billy Joel – Uptown Girl

    3. Beach Boys – Good Vibrations

    2. ABBA – Dancing Queen

    1. Queen – Don’t Stop Me Now

    Джерело: popcornnews

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