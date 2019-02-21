Ученые назвали 10 самых воодушевляющих песен в мире
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Розсилка
Музыка всегда была очень мощным инструментом влияния на человека и его настроение
Некоторые музыкальные композиции способны растрогать до слез или напомнить о чем-то плохом, а некоторые наоборот – воодушевляют и придают сил. Ученые выяснили, какие музыкальные творения относятся к последним, и составили список из 10 самых-самых.
На первом месте оказалась песня группы Queen – Don’t Stop Me Now, именно ее ученые сочли самой воодушевляющей в мире.
Об этом заявил голландский нейробиолог Якоб Йолий, который определил первенство по специальной формуле. Она измеряет темп, тональность, в которой песня была написана, и число использованных аккордов. Он также добавил, что текст песни имеет очень большое значение.
«Хорошая песня – очень личная. Музыка тесно связана с памятью и эмоциями, и эти ассоциации сильно определяют, улучшит ли песня настроение или нет, но есть некоторые критерии, по которым можно создать музыку для хорошего настроения», – говорит голландец.
Так выглядит топ-10 самых воодушевляющих песен мира:
10. Katrina & the Waves – Walking on Sunshine
9. Gloria Gaynor – I Will Survive
8. Bon Jovi – Livin’ on a Prayer
7. Cyndi Lauper – Girls Just Wanna Have Fun
6. The Monkees – I’m a Believer
5. Survivor – Eye of the Tiger
4. Billy Joel – Uptown Girl
3. Beach Boys – Good Vibrations
2. ABBA – Dancing Queen
1. Queen – Don’t Stop Me Now
Джерело: popcornnews