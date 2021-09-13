  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Украинка победила на MTV Video Music Awards 2021

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Украинская клипмейкер Таня Муин - Украинка победила на MTV Video Music Awards 2021
    Украинская клипмейкер Таня Муин
    instagram.com/tanumuino/

    Видео Муиньо победило в трех номинациях

    Украинская клипмейкер Таня Муиньо одержала победу в одной из самых престижных премий мира MTV Video Music Awards в номинации «Лучшая режиссерская работа». Она снимала клип Montero для эпатажного рэпера Lil Nas X.

    Видео Муиньо стало не только главным видео последнего года, поскольку клипмейкер победила в ряде других номинаций, в том числе и в категории режиссерской работы.

    Сейчас Таня Муиньо еще не прокомментировала сполна свой успех, но оставила в инстаграм-сториз несколько эмоциональных слов.

    «Да!», «Что???»– написала девушка.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Украинка победила на MTV Video Music Awards 2021
    Украинка победила на MTV Video Music Awards 2021

    Ранее «Скотч» сообщал, что Билык и Дикусар снова сошлись на паркете «Танцев со звездами».

    Аккомпанировал Ирине на пианино лично ее бывший возлюбленный Дмитрий Коляденко. Еще одной изюминкой номера стало участие в нем Дмитрия Дикусара, еще одного бывшего возлюбленного певицы.

    Дмитрий Дикусар неожиданно не только танцевал вместе с Ириной Билык во время этого чувственного номера, но и пел: он выполнил второй куплет песни.

    Читайте также: Выпили, поплакали. Melovin рассказал, как признался родителям в бисексуальности
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Украинка победила на MTV Video Music Awards 2021