Украинка победила на MTV Video Music Awards 2021

Видео Муиньо победило в трех номинациях

Украинская клипмейкер Таня Муиньо одержала победу в одной из самых престижных премий мира MTV Video Music Awards в номинации «Лучшая режиссерская работа». Она снимала клип Montero для эпатажного рэпера Lil Nas X.

Видео Муиньо стало не только главным видео последнего года, поскольку клипмейкер победила в ряде других номинаций, в том числе и в категории режиссерской работы.

Сейчас Таня Муиньо еще не прокомментировала сполна свой успех, но оставила в инстаграм-сториз несколько эмоциональных слов.

«Да!», «Что???»– написала девушка.

Ранее «Скотч» сообщал, что Билык и Дикусар снова сошлись на паркете «Танцев со звездами».

Аккомпанировал Ирине на пианино лично ее бывший возлюбленный Дмитрий Коляденко. Еще одной изюминкой номера стало участие в нем Дмитрия Дикусара, еще одного бывшего возлюбленного певицы.

Дмитрий Дикусар неожиданно не только танцевал вместе с Ириной Билык во время этого чувственного номера, но и пел: он выполнил второй куплет песни.